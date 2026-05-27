Bandeira do BotafogoDivulgação/Botafogo

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Rio - O Botafogo foi punido pela Fifa nesta quarta-feira (27) e chegou ao quarto transfer ban em vigor. A sanção impede o registro de jogadores por três janelas de transferências.
A punição se deu por causa de uma dívida relativa à contratação do atacante Artur, que veio do Zenit (RUS). Ele, atualmente, está no São Paulo por empréstimo junto ao Botafogo.

Histórico de punições

No fim de 2025, o Botafogo foi punido com um transfer ban por causa de dívida pela contratação de Thiago Almada, que veio do Atlanta United (EUA). Atualmente, o argentino é jogador do Atlético de Madrid. O Glorioso saiu da lista do transfer ban em 6 de fevereiro.
No entanto, no dia 20 de abril, recebeu um transfer ban por causa de dívida relativa à contratação de Rwan Cruz, do Ludogorets. O jogador, aliás, atualmente defende o time da Bulgária por empréstimo junto ao Botafogo. A punição é por três janelas.
em 7 de maio, o Alvinegro levou outro transfer ban por causa de uma pendência pela contratação de Santi Rodríguez junto ao New York City, dos Estados Unidos. O uruguaio continua no Glorioso.
Pouco depois, em 11 de maio, voltou a receber um transfer ban por dívida referente à contratação de Thiago Almada. Desta vez, a punição foi por tempo indeterminado.