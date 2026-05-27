Bandeira do BotafogoDivulgação/Botafogo
Botafogo volta a ser punido pela Fifa e chega ao quatro transfer ban em vigor
Sanção impede registro de jogadores por três janelas de transferências
Histórico de punições
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Botafogo vence o Caracas de virada e garante melhor campanha da Sul-Americana
Glorioso encerrou a participação nesta fase da competição na liderança do Grupo E com 16 pontos
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Opção de compra para o clube paulista é de R$ 35,5 milhões
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Botafogo define preço para vender Newton
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Caracas x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Partida será às 19h (de Brasília), na Venezuela, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana
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