Chimaev perdeu por decisão dividida para Strickland no UFC 328(Foto: Reprodução/UFC)
Através de suas redes sociais, o "Lobo" voltou a provocar Strickland e elevou drasticamente o tom da rivalidade. Em publicação feita em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter), Chimaev sugeriu que um eventual segundo confronto entre ambos precisaria terminar de forma brutal.
“Estou esperando. Me diga quando estará pronto, Sean Strickland. Da próxima vez, alguém tem que morrer. Sem desculpas. Eu só quero dar uma surra nele, mas esse m*** está tentando fugir”, escreveu o wrestler russo.
A tensão entre os dois atletas já vinha crescendo desde os bastidores do UFC 328. Durante a semana da luta, a rivalidade extrapolou o aspecto esportivo e obrigou a organização a reforçar a segurança em diversos momentos do evento, inclusive com presença policial em algumas atividades promocionais.
Dentro do octógono, o combate correspondeu à expectativa criada. Em uma luta equilibrada e bastante disputada, Strickland superou Chimaev por decisão dividida dos juízes, resultado que marcou a primeira derrota da carreira profissional de Khamzat no MMA.
O desfecho da disputa, no entanto, segue gerando polêmica. Após a luta, Chimaev utilizou novamente as redes sociais para sugerir que o fato do evento acontecer nos Estados Unidos teria influenciado diretamente o julgamento dos árbitros laterais.
“Todos os juízes são americanos, a organização é americana, o adversário é americano. Um cara é checheno. E a luta é parelha. Quem vocês acham que vai vencer? (risos)”, publicou o lutador, antes de apagar a mensagem posteriormente.
Mesmo derrotado, Khamzat continua sendo tratado como um dos principais nomes da divisão dos médios e muitos fãs ainda enxergam a rivalidade contra Strickland como um confronto em aberto. Tanto que, apesar da vitória do campeão, parte das casas de apostas segue apontando o ‘Lobo’ como favorito em uma eventual revanche.
Agora, resta saber se o UFC atenderá ao pedido do agora ex-campeão e promoverá imediatamente um segundo capítulo para uma das rivalidades mais intensas da atualidade dentro da organização.
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