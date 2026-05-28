Chimaev perdeu por decisão dividida para Strickland no UFC 328 - (Foto: Reprodução/UFC)

Chimaev perdeu por decisão dividida para Strickland no UFC 328(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 28/05/2026 09:30

Khamzat Chimaev deixou claro que ainda não digeriu a derrota sofrida para Sean Strickland no UFC 328. Em meio aos rumores sobre uma possível mudança definitiva para os meio-pesados (até 93kg), o ex-campeão dos médios (até 84kg) reforçou que seu principal objetivo no momento é conseguir uma revanche imediata diante do atual dono do cinturão da categoria.



Através de suas redes sociais, o "Lobo" voltou a provocar Strickland e elevou drasticamente o tom da rivalidade. Em publicação feita em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter), Chimaev sugeriu que um eventual segundo confronto entre ambos precisaria terminar de forma brutal.



“Estou esperando. Me diga quando estará pronto, Sean Strickland. Da próxima vez, alguém tem que morrer. Sem desculpas. Eu só quero dar uma surra nele, mas esse m*** está tentando fugir”, escreveu o wrestler russo.



A tensão entre os dois atletas já vinha crescendo desde os bastidores do UFC 328. Durante a semana da luta, a rivalidade extrapolou o aspecto esportivo e obrigou a organização a reforçar a segurança em diversos momentos do evento, inclusive com presença policial em algumas atividades promocionais.



Dentro do octógono, o combate correspondeu à expectativa criada. Em uma luta equilibrada e bastante disputada, Strickland superou Chimaev por decisão dividida dos juízes, resultado que marcou a primeira derrota da carreira profissional de Khamzat no MMA.



O desfecho da disputa, no entanto, segue gerando polêmica. Após a luta, Chimaev utilizou novamente as redes sociais para sugerir que o fato do evento acontecer nos Estados Unidos teria influenciado diretamente o julgamento dos árbitros laterais.



“Todos os juízes são americanos, a organização é americana, o adversário é americano. Um cara é checheno. E a luta é parelha. Quem vocês acham que vai vencer? (risos)”, publicou o lutador, antes de apagar a mensagem posteriormente.