Em 2026, Danilo soma dez gols e três assistências em 24 jogos pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Em 2026, Danilo soma dez gols e três assistências em 24 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 28/05/2026 11:00

Rio - Grande destaque do Botafogo nesta temporada, Danilo desperta o interesse do Milan e da Atalanta. Os dois clubes fizeram uma consulta ao Glorioso e pensam em entrar na briga para contratá-lo na próxima janela de transferências. As informações são do 'Uol'.

Além dos italianos, Manchester United e Zenit já sondaram a situação do jogador. Newcastle, Flamengo e Palmeiras também monitoram o meio-campista.

Ele é o principal nome do time alvinegro neste ano. Ao todo, fez dez gols e deu três assistências em 24 jogos, 22 como titular. Nas últimas semanas, porém, acabou afastado dos treinos com o elenco até que defina o seu futuro.

O bom desempenho no Botafogo fez com que o volante fosse convocado por Carlo Ancelotti para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Danilo já está na Granja Comary, em Teresópolis, onde a Amarelinha se prepara para o torneio internacional.