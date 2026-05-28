Troféu da Libertadores: Flamengo e Fluminense conhecerão caminho até a final de 2026 - Divulgação / Conmebol

Troféu da Libertadores: Flamengo e Fluminense conhecerão caminho até a final de 2026Divulgação / Conmebol

Publicado 28/05/2026 10:30 | Atualizado 28/05/2026 10:32

sorteio marcado para esta sexta-feira (29), às 12h (de Brasília) em Luque, no Paraguai.

Com a classificação do Fluminens e em segundo lugar no grupo C, as oitavas de final da Libertadores podem ter um clássico carioca. Isso porque o Flamengo garantiu o primeiro lugar geral e o rival é uma das possibilidades de confronto noem Luque, no Paraguai.

A possibilidade virou tema dos torcedores dos dois clubes nas redes sociais, mas também há outras opções. Inclusive com a chance de haver um confronto entre brasileiros.



A sexta rodada da fase de grupos se encerra nesta quinta-feira (28), com os grupos de Palmeiras e Cruzeiro. O clube paulista, inclusive, corre o risco de terminar em segundo lugar, já que o líder Cerro Porteño joga em casa com o Sporting Cristal e só precisa de um empate para se confirmar em primeiro.



Quem o Flamengo pode enfrentar nas oitavas de final



Para o Rubro-Negro, que definirá todos os confrontos até a final no Maracanã, há a possibilidade de pegar um adversário tradicional (como o Boca Juniors que ainda busca a classificação) ou um brasileiro (Fluminense, Mirassol, Palmeiras ou Cruzeiro, a depender dos resultados que ainda faltam).



Outros possíveis adversários são o próprio Estudiantes, que enfrentou duas vezes no grupo A (uma vitória e um empate), o Tolima (Colômbia), os argentinos Paltense e Rosário Central, de Di María. Há também a chance de pegar o Universidad Católica (Chile), que disputa a vaga com Cruzeiro e Boca, ou o Cerro Porteño (Paraguai).



Possíveis adversários do Fluminense na Libertadores



Já o Tricolor das Laranjeiras pode ter adversários também complicados. Além de Flamengo, Palmeiras ou Cruzeiro, há a chance de encontrar o Corinthians de Fernando Diniz. Ou então jogar na altitude de Quito contra a LDU ou o Independiente del Valle.

Reencontrar o Independiente Rivadávia, que venceu no Maracanã pela fase de grupos, é outra possibilidade. Enfrentar Cerro Porteño, Universidad Católica ou até Boca Juniors também pode acontecer a depender da definição dos grupos D e F.



E o primeiro colocado que pode ser o adversário mais acessível ao Fluminense nas oitavas de final é o Coquimbo Unido (Chile).