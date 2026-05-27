Comemora&ccedil;&atilde;o de SavarinoLucas Merçon/Fluminense FC

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Rio - O Fluminense não iniciou bem a caminhada na Libertadores de 2026, mas mostrou que é o Time de Guerreiros, se recuperou na competição e garantiu vaga nas oitavas de final. Na noite desta quarta-feira (27), o Tricolor venceu o Deportivo La Guaira (VEN) por 3 a 1 no Maracanã, em partida válida pela última rodada do Grupo C. Savarino, Hércules e Canobbio fizeram os gols do Flu. Para assegurar a classificação, a equipe de Zubeldía, que não dependia apenas das próprias forças para avançar, contou com um tropeço do Bolívar, que perdeu para o Independiente Rivadavia pelo placar de 3 a 1 na Bolívia.
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Jogadores do Fluminense posam para foto antes do jogo contra o Deportivo La Guaira - Lucas Merçon / Fluminense FC
Martinelli deu a assistência para o gol de Hércules - Lucas Merçon / Fluminense FC
Vibração de Guga - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Lance do jogo entre Fluminense e Deportivo La Guaira - Lucas Merçon / Fluminense FC
Momento em que Cano entra na vaga de John Kennedy - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Comemoração de Canobbio em vitória do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense FC
Entrevista coletiva de Luis Zubeldía - Lucas Merçon / Fluminense FC
Acosta em ação no jogo entre Fluminense e Deportivo La Guaira - Lucas Merçon / Fluminense FC
Comemoração de Savarino - Lucas Merçon/Fluminense FC
Rio de Janeiro, Brasil - 27/05/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Deportivo La Guaira esta noite no Maracanã pela 6ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Rio de Janeiro, Brasil - 27/05/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Deportivo La Guaira esta noite no Maracanã pela 6ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Tricolor chegou aos oito pontos e subiu para a segunda colocação. O Bolívar ficou em terceiro com cinco pontos e vai disputar o playoff da Sul-Americana.
Já o Deportivo La Guaira se despediu da competição com apenas três pontos. O Independiente Rivadavia, que chegou a 16 pontos, já estava classificado às oitavas como líder do Grupo C. 
A equipe de Zubeldía, agora, foca no Brasileirão. O Fluminense vai medir forças com o Cruzeiro no domingo (31), a partir das 20h30, no Mineirão. 

O jogo

A partida começou animada no Maracanã. Logo aos seis minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Fluminense por toque de mão de César da Silva na bola dentro da área. O VAR chamou o juiz para revisar o lance no monitor do VAR, mas a penalidade máxima foi mantida. Savarino foi para a cobrança e balançou a rede aos dez minutos.
A comemoração, porém, durou pouco. Aos 12 minutos, a bola chegou até Londoño, e pegou a defesa do Tricolor aparentemente desprevenida. O camisa 36 deu um chapéu em Jammes, entrou na área e finalizou. A bola explodiu em Freytes, mas seguiu viva para o atacante finalizar e deixar tudo igual no placar.
O Fluminense pareceu sentir o gol. A equipe de Zubeldía tinha a bola, mas não levava perigo. Além disso, levou um susto quando Londoño recebeu a bola na área e finalizou de primeira para a defesa de Fábio, que mandou para escanteio.
Por outro lado, o Tricolor foi eficiente. Teve outra grande chance e não desperdiçou. Martinelli descolou ótimo passe para Hércules, que entrou na área e finalizou cruzado para recolocar o Fluminense em vantagem.
Na etapa complementar, o jogo voltou com menos emoção. Afinal, o Tricolor tinha a bola, mas não assustava o adversário. O Deportivo La Guaira, por sua vez, sequer passava perto de dar trabalho no ataque.
Entretanto, antes da parada para reidratação, o Fluminense, que ainda tinha mais volume, conseguiu o terceiro gol para ter mais tranquilidade em campo. Lucho Acosta invadiu a área e caiu no gramado, mas a defesa não afastou o perigo. Canobbio ficou com a posse, deu uma caneta no adversário e finalizou de trivela para superar o goleiro Varela.
O restante do jogo foi de um Fluminense mais solto em campo, e o time seguiu melhor até o apito final. Quando a partida entre Bolívar e Independiente Rivadavia terminou, o Tricolor finalmente pôde comemorar a classificação.