Comemoração de Savarino - Lucas Merçon/Fluminense FC

Comemoração de SavarinoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 27/05/2026 23:32 | Atualizado 28/05/2026 01:43

Rio - O Fluminense não iniciou bem a caminhada na Libertadores de 2026, mas mostrou que é o Time de Guerreiros, se recuperou na competição e garantiu vaga nas oitavas de final. Na noite desta quarta-feira (27), o Tricolor venceu o Deportivo La Guaira (VEN) por 3 a 1 no Maracanã, em partida válida pela última rodada do Grupo C. Savarino, Hércules e Canobbio fizeram os gols do Flu. Para assegurar a classificação, a equipe de Zubeldía, que não dependia apenas das próprias forças para avançar, contou com um tropeço do Bolívar, que perdeu para o Independiente Rivadavia pelo placar de 3 a 1 na Bolívia.

fotogaleria

O Tricolor chegou aos oito pontos e subiu para a segunda colocação. O Bolívar ficou em terceiro com cinco pontos e vai disputar o playoff da Sul-Americana.

Já o Deportivo La Guaira se despediu da competição com apenas três pontos. O Independiente Rivadavia, que chegou a 16 pontos, já estava classificado às oitavas como líder do Grupo C.

A equipe de Zubeldía, agora, foca no Brasileirão. O Fluminense vai medir forças com o Cruzeiro no domingo (31), a partir das 20h30, no Mineirão.

O jogo

A partida começou animada no Maracanã. Logo aos seis minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Fluminense por toque de mão de César da Silva na bola dentro da área. O VAR chamou o juiz para revisar o lance no monitor do VAR, mas a penalidade máxima foi mantida. Savarino foi para a cobrança e balançou a rede aos dez minutos.

A comemoração, porém, durou pouco. Aos 12 minutos, a bola chegou até Londoño, e pegou a defesa do Tricolor aparentemente desprevenida. O camisa 36 deu um chapéu em Jammes, entrou na área e finalizou. A bola explodiu em Freytes, mas seguiu viva para o atacante finalizar e deixar tudo igual no placar.

O Fluminense pareceu sentir o gol. A equipe de Zubeldía tinha a bola, mas não levava perigo. Além disso, levou um susto quando Londoño recebeu a bola na área e finalizou de primeira para a defesa de Fábio, que mandou para escanteio.

Por outro lado, o Tricolor foi eficiente. Teve outra grande chance e não desperdiçou. Martinelli descolou ótimo passe para Hércules, que entrou na área e finalizou cruzado para recolocar o Fluminense em vantagem.

Na etapa complementar, o jogo voltou com menos emoção. Afinal, o Tricolor tinha a bola, mas não assustava o adversário. O Deportivo La Guaira, por sua vez, sequer passava perto de dar trabalho no ataque.

Entretanto, antes da parada para reidratação, o Fluminense, que ainda tinha mais volume, conseguiu o terceiro gol para ter mais tranquilidade em campo. Lucho Acosta invadiu a área e caiu no gramado, mas a defesa não afastou o perigo. Canobbio ficou com a posse, deu uma caneta no adversário e finalizou de trivela para superar o goleiro Varela.

O restante do jogo foi de um Fluminense mais solto em campo, e o time seguiu melhor até o apito final. Quando a partida entre Bolívar e Independiente Rivadavia terminou, o Tricolor finalmente pôde comemorar a classificação.