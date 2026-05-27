Ganso em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Ganso em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 27/05/2026 16:02

Rio - Fora dos planos do Fluminense, Paulo Henrique Ganso entrou na mira de três clubes da Série A e pode se despedir logo nesta janela do meio do ano. Santos e Remo realizaram sondagens pelo meia de 37 anos, enquanto o São Paulo demonstrou interesse, mas avalia a situação do jogador com mais cautela. Ainda não há negociações abertas, de acordo com a 'ESPN'.

Santos e Remo fizeram as primeiras abordagens diretas para receber mais informações sobre o jogador, que vive momento de indisposição com a diretoria do Flu , em virtude do afastamento. O São Paulo, por outro lado, tem boas avaliações internas sobre o meia, mas ainda considera fatores como o custo-benefício e a condição física do atleta antes de qualquer sondagem.

Com contrato até o fim de 2026, Ganso foi afastado pelo Tricolor após informar interesse de outro clube na sua contratação. Por isso, não será relacionado para os dois jogos que restam à equipe antes da pausa para a Copa do Mundo. O meia já soma 12 atuações pelo Brasileiro no ano e, caso entrasse em campo novamente, não poderia vestir a camisa de outro clube nesta edição do campeonato.

Apesar da medida do Fluminense, que pode ser interpretada como um meio de facilitar a saída do atleta, a equipe carioca não garante que aceitará qualquer proposta. Caso não seja vendido nesta janela, o meia-atacante pode assinar um pré-contrato e se juntar a outro clube "de graça" — sem o valor de transferência ou multa, somente o do salário — a partir de janeiro de 2027.