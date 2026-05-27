Ganso em treino pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Ganso em treino pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 27/05/2026 14:06





Há o entendimento de que o comunicado foi desnecessário por não haver, até o momento, negociações concretas. O estafe de Ganso já iniciou conversas com outros clubes, mas elas ainda não estão em um estágio avançado. Rio — A nota divulgada pelo Fluminense nesta terça-feira (26), informando que o meia Ganso não será relacionado para os próximos dois jogos do clube devido ao interesse de outros clubes no jogador, desagradou pessoas no entorno do atleta. A informação é do 'ge'.Há o entendimento de que o comunicado foi desnecessário por não haver, até o momento, negociações concretas. O estafe de Ganso já iniciou conversas com outros clubes, mas elas ainda não estão em um estágio avançado.

Surpresa antes do jogo contra o Mirassol

Além disso, uma atitude do meia não foi bem vista pelo Tricolor. O jogador viajou com a delegação para São Paulo, visando o jogo contra o Mirassol no último sábado (23), e já no hotel, pediu para não entrar em campo, por causa das conversas com outras equipes. Portanto, ele não completou seu 13º jogo na competição, o que o impediria de sair na próxima janela.

A medida fez com que o técnico Luis Zubeldía perdesse uma peça no banco de reservas e precisasse mudar o planejamento para a partida. O fato dele ter revelado o interesse de outro clube sem a informação ter passado pelo Fluminense também não pegou bem. Apesar disso, o caso não abalou a boa relação entre o jogador e o treinador.



O meia se colocou à disposição para o jogo decisivo contra o Deportivo La Guaira, nesta quarta-feira (27), pela Libertadores, mas o clube optou por tirá-lo deste confronto também.

Veja a nota do Fluminense

"Paulo Henrique Ganso não será relacionado nas duas próximas partidas do Fluminense. No início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro."