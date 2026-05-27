Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 27/05/2026 11:03

Rio - Por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores, o Fluminense receberá o La Guaira (VEN), nesta quarta-feira (27). O duelo decisivo será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos. Para avançar, o Tricolor precisa vencer e torcer por um tropeço do Bolívar (BOL) diante do Independiente Rivadavia (ARG), na Bolívia.

Onde assistir?



O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta), da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

Como chega o Fluminense?

Pressionado por uma vitória, o Tricolor vem de más atuações. No último compromisso, perdeu para o Mirassol por 1 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.



Luis Zubeldía terá força máxima em busca da classificação. No ataque, Canobbio e Soteldo brigam por uma vaga entre os titulares. Martinelli, que se recuperou de lesão e voltou a treinar com o elenco, ainda não deve ser relacionado.

Como chega o La Guaira?





Héctor Bidoglio tende a manter a base do time principal para encarar o Vivo na briga por um lugar nas oitavas de final - precisa ganhar e contar com uma derrota do Bolívar (BOL) para o Independiente Rivadavia (ARG), na Bolívia -, o La Guaira soma apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, além de seis empates e duas derrotas.Héctor Bidoglio tende a manter a base do time principal para encarar o Fluminense

Ficha técnica



Fluminense x La Guaira (VEN)



Data e hora: 27/05/2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: José Cabero (CHI)

Auxiliares: Alejandro Molina (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI)

VAR: Bryan Loayza (EQU)



FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Nonato, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio (Soteldo), Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.



LA GUAIRA: Varela; Luis Peña, Gianolli, Osio e Gutiérrez; José Correa, Faya, Sulbarán e Castellanos; Arace e Londoño. Técnico: Héctor Bidoglio.