Zubeldía comanda o treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Racing avalia a contratação de Luís Zubeldía, do Fluminense
Gustavo Costas foi demitido na última semana
Fluminense vence o La Guaira, conta com tropeço do Bolívar e avança na Libertadores
Tricolor chegou aos oito pontos e ficou com a segunda posição do Grupo C
Alisson inicia transição no Fluminense e fica perto de voltar a jogar
Volante, porém, é dúvida para o jogo contra o Cruzeiro, no próximo domingo (31)
Racing avalia a contratação de Luís Zubeldía, do Fluminense
Gustavo Costas foi demitido na última semana
Fluminense pede R$ 60 milhões para negociar Canobbio com o River Plate
Atacante, de 27 anos, tem contrato até o fim de 2028
Corinthians avalia contratação e Ganso pode retomar parceria com Fernando Diniz
Apoiador, de 36 anos, está de saída do clube carioca
Com retorno de Martinelli, Fluminense divulga relacionados para decisão na Libertadores
Zubeldía terá força máxima à disposição
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