Zubeldía comanda o treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía comanda o treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 27/05/2026 19:14

Argentino - O trabalho de Gustavo Costas no Racing foi encerrado nesta semana e a equipe busca um novo treinador. Segundo o jornalista argentino Germán García Grova, Luis Zubeldía, que comanda o Fluminense, vem sendo avaliado pelo clube de Avellaneda.

Apesar disso, a possibilidade é pequena. Zubeldía não avalia sair do Fluminense no momento e deseja cumprir o seu contrato com o Tricolor até o fim da temporada.

O argentino assumiu o Fluminense em setembro do ano passado. No total são 45 jogos, com 26 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, o que representa um aproveitamento de 64,4% dos pontos. Sob o comando do argentino, a equipe marcou 64 gols e sofreu 39, apresentando um saldo positivo expressivo.

Apesar disso, Luís Zubeldía vem vivendo uma situação complicada no clube carioca nas últimas partidas. O Tricolor está oscilando na temporada e o argentino está sendo criticado pelos torcedores.