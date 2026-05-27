Canobbio em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Rio - O Fluminense comunicou o River Plate que deseja receber algo em torno de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões) por Agustin Canobbio. Os números assustaram o clube argentino e neste moldes as conversas não deverão evoluir. As informações são do jornalista César Luis Merlo.
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O treinador Eduardo Coudet, que já teve passagens por clubes brasileiros como Internacional e Atlético-MG, e dirige o River Plate, deseja a contratação do Canobbio e pediu ao clube de Buenos Aires que iniciasse as conversas com o Tricolor.
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No começo do ano passado, o Fluminense pagou cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões na cotação da época) para contratar Canobbio, junto ao Athletico-PR. A negociação foi por 80% dos direitos do uruguaio.
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Canobbio tem contrato com o Fluminense até o fim de 2028. No total, o atacante entrou em campo pelo Tricolor em 81 partidas, anotou 18 gols e deu sete assistências.