Canobbio em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Canobbio em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 27/05/2026 18:20

Rio - O Fluminense comunicou o River Plate que deseja receber algo em torno de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões) por Agustin Canobbio. Os números assustaram o clube argentino e neste moldes as conversas não deverão evoluir. As informações são do jornalista César Luis Merlo.

O treinador Eduardo Coudet, que já teve passagens por clubes brasileiros como Internacional e Atlético-MG, e dirige o River Plate, deseja a contratação do Canobbio e pediu ao clube de Buenos Aires que iniciasse as conversas com o Tricolor.

No começo do ano passado, o Fluminense pagou cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões na cotação da época) para contratar Canobbio, junto ao Athletico-PR. A negociação foi por 80% dos direitos do uruguaio.

Canobbio tem contrato com o Fluminense até o fim de 2028. No total, o atacante entrou em campo pelo Tricolor em 81 partidas, anotou 18 gols e deu sete assistências.