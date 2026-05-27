Ganso e Paulo Henrique Ganso nos tempos de FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense
Corinthians avalia contratação e Ganso pode retomar parceria com Fernando Diniz
Apoiador, de 36 anos, está de saída do clube carioca
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Apoiador, de 36 anos, está de saída do clube carioca
Com retorno de Martinelli, Fluminense divulga relacionados para decisão na Libertadores
Zubeldía terá força máxima à disposição
Afastado pelo Fluminense, Ganso atrai interesse de três clubes da Série A
Meia-atacante tem contrato com o Tricolor até o final deste ano
Nota do Fluminense sobre afastamento de Ganso desagrada entorno do atleta
Clube informou que atleta não será relacionado para os próximos dois jogos devido a interesse de outros clubes nele
Fluminense x La Guaira: onde assistir, escalações e arbitragem
Duelo decisivo será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores
Fluminense decide não relacionar Ganso, que informou sobre interesse de outro clube
Tricolor informou a decisão nesta terça-feira (26)
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