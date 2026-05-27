Ganso e Paulo Henrique Ganso nos tempos de Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Ganso e Paulo Henrique Ganso nos tempos de FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 27/05/2026 17:29 | Atualizado 27/05/2026 17:33

Rio - O meia Paulo Henrique Ganso, de 36 anos, que está de saída do Fluminense pode atuar pelo Corinthians. De acordo com informações do portal da "ESPN", o clube paulista avalia a contratação do camisa 10, que brilhou no Tricolor sob o comando de Fernando Diniz.

Atualmente treinador do clube paulista, Diniz é um fã de Paulo Henrique Ganso e o camisa 10 já foi considerado o jogador símbolo do seu modelo de jogo conhecido como "Dinizismo", que valoriza a posse de bola e toques com velocidade.

Os dois trabalharam juntos no Fluminense por dois anos entre 2022 e 2024 e conquistaram uma Libertadores, uma Recopa e um Campeonato Carioca. Além do Timão, o Santos e o Remo também tem interesse no apoiador.

Pelo Fluminense desde 2019, Paulo Henrique Ganso acumula 317 jogos, tendo marcado 30 gols e distribuído 35 assistências. Na atual temporada, o camisa 10 perdeu espaço com Luis Zubeldía.