Martinelli em treino no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

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Rio — O Fluminense divulgou os relacionados para o decisivo confronto contra o Deportivo La Guaira, pela Libertadores, nesta quarta-feira (27). A grande novidade da lista é o retorno de Martinelli, que não joga desde o fim de abril devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, além da ausência de Ganso, afastado devido ao interesse de outros clubes no jogador.

O Tricolor busca se recuperar da má atuação do último sábado (23), contra o Mirassol, para buscar a vaga no torneio continental. O técnico Luis Zubeldía terá força máxima à disposição visando o confronto.

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Confira a lista de relacionados

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes;
Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Igor Rabello, Jemmes, Millán, Renê, Samuel Xavier;
Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio;
Atacantes: A. Canobbio, Castillo, Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino, Soteldo.