Martinelli em treino no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
O Tricolor busca se recuperar da má atuação do último sábado (23), contra o Mirassol, para buscar a vaga no torneio continental. O técnico Luis Zubeldía terá força máxima à disposição visando o confronto.
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Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Igor Rabello, Jemmes, Millán, Renê, Samuel Xavier;
Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio;
Atacantes: A. Canobbio, Castillo, Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino, Soteldo.
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