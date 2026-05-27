Alisson em ação pelo FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
O atleta, porém, é dúvida para o confronto contra o Cruzeiro, no próximo domingo (31), válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do 'ge'.
Outro que pode voltar em breve é Ignácio. O zagueiro lesionou o quarto metacarpo da mão direita e também ficou fora do duelo contra o Mirassol, no último sábado (23), na derrota por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.
O Fluminense retorna a campo nesta quarta-feira (27), em confronto decisivo pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o Deportivo La Guaira. O jogo será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Para avançar às oitava de final, o Tricolor precisa vencer e torcer para que o Bolívar não derrote o Independiente Rivadavia.
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