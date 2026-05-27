Alisson em ação pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Alisson em ação pelo FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 27/05/2026 20:13

O Fluminense está perto de ter um retorno importante à disposição de Luis Zubeldía. Alisson iniciou trabalhos de transição com o grupo nas últimas semanas e pode voltar a ser relacionado. O volante é ausência desde o último dia 19 por causa de dores na panturrilha direita.



O atleta, porém, é dúvida para o confronto contra o Cruzeiro, no próximo domingo (31), válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do 'ge'.