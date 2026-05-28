Comemoração de Canobbio em vitória do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense FC

Comemoração de Canobbio em vitória do FluminenseMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 28/05/2026 07:05

Agustín Canobbio foi um dos protagonistas da vitória do Fluminense sobre o Deportivo La Guaira por 3 a 1 no Maracanã e nem sequer precisava estar em campo. O atacante já poderia ter se apresentado à seleção do Uruguai na preparação para a Copa do Mundo, mas fez questão de ajudar o Tricolor na partida decisiva que acabou garantindo a classificação para as oitavas de final da Libertadores.

"Era um jogo muito importante. Era decisão para o segundo semestre. A gente sabia que não fez uma fase de grupos como deveria ter feito. Neste dia, eu queria estar, apoiar meus companheiros, no banco ou dentro de campo", afirmou Canobbio, na zona mista do Maracanã.

O atacante, que se apresenta nesta quinta-feira (28) à seleção de seu país, ainda contou como foi a conversa com o técnico Luis Zubeldía que definiu sua escalação como titular: "Ele me perguntou se eu estava pronto, falei que estava focado, tinha avisado ao pessoal do Uruguai que eu tinha minha responsabilidade com o clube e com a torcida do Fluminense".

A postura de Canobbio rendeu elogios de Zubeldía. Ainda mais porque o jogador tem uma proposta para saír do Fluminense e se transferir para a equipe argentina do River Plate.

"O que vai acontecer no futuro do Canobbio se verá. Mas quero destacar que Canobbio tinha a possibilidade de ir para a seleção uruguaia. Ele anunciou que era uma prioridade poder jogar essa partida pela necessidade que tinha o Fluminense. E eu queria destacar isso, porque ele não vai dizer. Mas sei que ele optou por jogar, sabendo da importância, para depois, sim, pensar na seleção", contou o técnico.

Canobbio decisivo para o Fluminense

A decisão do atacante acabou tendo impacto direto no resultado no Maracanã. Afinal, foi dele o cruzamento que originou o pênalti a favor num toque de mão do defensor adversário. E Savarino cobrou para abrir o placar.

Além disso, Canobbio foi o autor do terceiro gol do Fluminense, com direito a uma caneta no marcador e finalização de trivela para balançar a rede no Maracanã.