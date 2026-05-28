Entrevista coletiva de Luis Zubeldía - Lucas Merçon / Fluminense FC

Entrevista coletiva de Luis ZubeldíaLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 28/05/2026 00:59 | Atualizado 28/05/2026 01:01

Rio - Após a classificação do Fluminense às oitavas de final da Libertadores , Luis Zubeldía fez uma avaliação da fase de grupos do time. O Tricolor chegou para a última na zona do playoff da Sul-Americana e sem depender de si mesmo para avançar na principal competição de clubes da América do Sul. O técnico chamou a atenção para os dois primeiros jogos do Flu: empate sem gols com o Deportivo La Guaira, fora de casa; e derrota para o Independiente Rivadavia por 2 a 0, em pleno Maracanã.

"Quero analisar partida por partida, porque me parece o mais lógico. Na Venezuela, tivemos a possibilidade de converter duas ou três situações muito claras, um pênalti que depois a própria Conmebol reconheceu, e não trouxemos um resultado que, para mim, estava de acordo com o desenvolvimento da partida, que seria a vitória. Por não somarmos três pontos, jogamos com um certo nervosismo aqui contra o Independiente Rivadavia, apesar de termos criado mais chances de gol".

"Tivemos dois erros pontuais e, nessas duas primeiras rodadas, perdemos cinco pontos, e aí a situação complicou. Teve principalmente relação com esses dois jogos. Depois, jogar na altitude... Nós sabíamos que, em pouquíssimas ocasiões, se conseguem resultados positivos lá, e aí a Libertadores já começa a ficar mais complicada. Na Libertadores, no meu entender, sofremos mais do que a conta".

Esteve em pauta durante a coletiva uma "previsão" que o treinador fez no fim de abril, logo depois da derrota para o Bolívar por 2 a 0 em La Paz. O Tricolor estava em uma situação difícil na competição, mas Zubeldía afirmou naquela ocasião que o time se classificaria

"Aquelas palavras que disse depois do Bolívar era uma situação muito complicada, porque não vínhamos somando pontos, vínhamos de uma série de golpes impensados. Nos papéis, pela imersão que tem o Fluminense, o que significa uma equipe do Brasil, sempre respeitando os rivais, entendendo que a Copa Libertadores tem sua dificuldade, reconheço que sim, que em nos papéis era acessível (o grupo)".

"Não fácil, porque fácil me parece uma palavra que no futebol não cabe. Apesar de que nós papeis poderia parecer ou que era acessível, sabíamos que fácil não iria ser. Depois daquela partida, utilizando um pouco da razão e, claro, a fé, sentia que, apesar das dificuldades, íamos classificar".

O Fluminense, nesta quarta-feira (27), venceu o Deportivo La Guaira por 3 a 1 no Maracanã, chegou aos oito pontos e ficou com a segunda posição do Grupo C. Já o Bolívar, que perdeu na rodada para o Independiente Rivadavia, seguiu com cinco pontos, caiu para terceiro e vai jogar o playoff da Sul-Americana.