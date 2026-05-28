Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar em treino do Santos Raul Baretta/ Santos FC.

Publicado 28/05/2026 12:52

Rio - Com a divulgação da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) que Neymar sofreu uma lesão muscular grau 2 na panturrilha direita , o Santos divulgou uma nota para prestar esclarecimentos sobre a situação física do camisa 10. O Peixe afirmou que compartilhou os exames do atacante com a entidade máxima do futebol brasileiro e disse que o craque estaria pronto para voltar a treinar no próximo dia 31 (domingo), com isso apto para jogar no último amistoso do Brasil antes da Copa, contra o Egito, no próximo dia 6 (sábado), nos Estados Unidos.

Depois de Neymar realizar exames na última quarta (27), a CBF divulgou que Neymar deverá ficar fora dos gramados por duas ou três semanas. Com isso, a tendência é que o camisa 10 não tenha condições de participar da estreia do Brasil na Copa do Mundo contra Marrocos no próximo dia 13 (sábado), às 19h (de Brasília).

A certeza é que o craque não estará à disposição para os amistosos contra Panamá e Egito, antes do Mundial. O primeiro jogo da Amarelinha no torneio será contra Marrocos, dia 13 de junho. Depois, terá pela frente Haiti, dia 19, e Escócia, dia 24.

Os problemas físicos acompanharam Neymar durante todo o ciclo de preparação para a Copa do Mundo e, inclusive, foram o principal motivo para que Carlo Ancelotti não o chamasse em algumas oportunidades. Em 2026, o meia-atacante soma seis gols e quatro assistências em 15 jogos pelo Santos.

Confira a nota oficial do Santos:

"Sobre a questão clínica do atleta Neymar Jr., o Departamento Médico do Santos FC esclarece que:



Absolutamente todos os exames realizados por Neymar Jr. foram compartilhados com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o dia 18, data da convocação. O prazo de duas semanas é contado a partir do dia 17 e termina neste domingo (31) para que o jogador estivesse apto a voltar às atividades. Lembrando sempre que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos. A equipe de fisioterapia da seleção brasileira é composta também por profissionais do Santos FC que acompanham Neymar Jr. há mais de 10 anos e em todo esse processo de recuperação.

O departamento médico do clube está alinhado e em concordância com o cronograma de tratamento definido pela equipe médica da CBF. Os profissionais do Santos FC conhecem a capacidade de recuperação do atleta e estão confiantes de que Neymar estará pronto para disputar a Copa do Mundo. "