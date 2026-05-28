Neymar vive momento decisivo antes do inicio da Copa do Mundo - Vítor Silva / CBF

Neymar vive momento decisivo antes do inicio da Copa do MundoVítor Silva / CBF

Publicado 28/05/2026 14:01





O prazo estabelecido termina em 12 de junho, a data limite para troca na relação de 26 convocados, um dia antes da estreia do Brasil no Mundial, contra o Marrocos. A avaliação do camisa 10 do Santos dependerá da evolução do tratamento.



LEIA MAIS: Casemiro se defende de polêmica com Endrick e avalia situação de Neymar A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu que Neymar não será cortado imediatamente da Seleção, mesmo após o anúncio da lesão grau 2 na panturrilha do jogador . Internamente, a comissão decidiu dar tempo de recuperação ao atleta visando a Copa do Mundo, estabelecendo um período de 15 dias para ele mostrar que está em condições físicas, segundo o 'ge'.O prazo estabelecido termina em 12 de junho, a data limite para troca na relação de 26 convocados, um dia antes da estreia do Brasil no Mundial, contra o Marrocos. A avaliação do camisa 10 do Santos dependerá da evolução do tratamento.

No entanto, o período de duas a três semanas para recuperação completa de Neymar, divulgado pelo chefe do departamento médico da CBF, Rodrigo Lasmar, afasta a possibilidade dele estar à disposição já para o primeiro jogo, mesmo com uma evolução da lesão. Na melhor das hipóteses, o jogador poderá estrear contra o Haiti, em 19 de junho.



Sem o jogador, a seleção disputará os amistosos de preparação contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã, e o Egito, no próximo dia 6 de junho.