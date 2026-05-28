Danilo, do Flamengo, fez seu primeiro treino nesta Data Fifa - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo, do Flamengo, fez seu primeiro treino nesta Data FifaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 28/05/2026 18:11

Rio - A seleção brasileira completou o segundo dia de atividades na Granja Comary, em Teresópolis, nesta quinta-feira (28). Dentro de campo, a novidade foi o retorno do defensor Danilo, do Flamengo, aos treinamentos. Fora das quatro linhas, a grande surpresa foi a presença de Felipão, treinador da Canarinho no pentacampeonato de 2002.

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Danilo havia sido poupado da atividade da última quarta (27), pois atuou por 90 minutos na partida do Rubro-Negro contra o Cusco, no dia anterior, pela Libertadores. Assim, após trabalho regenerativo, apareceu no campo do CT pela primeira vez, nesta tarde, para o treinamento com o grupo.

Neymar, que se recupera de uma lesão de grau dois na panturrilha direita , divulgada pela manhã à imprensa, foi o único ausente no treinamento, entre aqueles que já se apresentaram. Somente Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos não se juntaram à delegação, pois disputarão a final da Liga dos Campeões neste sábado (30).

A ida de Felipão à Granja Comary foi um convite da própria CBF, que o chamou para passar o dia entre a comissão técnica e os jogadores, e promoveu uma série de homenagens ao último técnico a vencer a Copa com o Brasil. Durante o dia, o ex-comandante da Seleção teve uma série de diálogos com Ancelotti, inclusive à beira do gramado durante o treinamento.

Ao encontrar com os jogadores, Felipão deixou uma mensagem de apoio para a disputa da Copa do Mundo: "Saibam que um tem que fazer pelo outro. E saibam que um tem que cobrar o outro, e aceitar do outro. Aceitar é difícil. E vocês tem um cara aqui [Ancelotti], que vai comandar vocês, e que conhece. Portanto, aceitem, dialoguem, conversem e vamos ganhar".

Depois de mais dois dias de atividades em Teresópolis, a seleção brasileira viaja ao Rio para enfrentar o Panamá, no domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O amistoso será a última partida da Amarelinha em solo brasileiro antes do Mundial.

Confira o recado completo de Felipão aos convocados