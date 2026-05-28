Romário foi um dos pilares na conquista da Copa do Mundo 1994 - Érica Martin / Arquivo O Dia

Romário foi um dos pilares na conquista da Copa do Mundo 1994Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 28/05/2026 15:42





Na época, o atacante, que jogava pelo Flamengo, chegava ao Mundial com moral, após ser um dos pilares na campanha do tetra em 1994. Já nos treinos de preparação para a Copa, Romário se queixou de dores na panturrilha. Então, foi feito um diagnóstico, com a comissão técnica precisando definir se levaria o atleta ou não. Uma lesão na panturrilha voltou a ser o centro das atenções da seleção brasileira antes de uma Copa do Mundo. Exames realizados nesta quarta-feira (27) na Granja Comary, em Teresópolis, constataram que Neymar tem uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita . A situação vivida pelo meia-atacante lembra o caso de Romário, cortado da Copa do Mundo 1998, na França, por um problema na mesma região.Na época, o atacante, que jogava pelo Flamengo, chegava ao Mundial com moral, após ser um dos pilares na campanha do tetra em 1994. Já nos treinos de preparação para a Copa, Romário se queixou de dores na panturrilha. Então, foi feito um diagnóstico, com a comissão técnica precisando definir se levaria o atleta ou não.

A equipe jogou o primeiro amistoso preparatório para o torneio, contra o Athletic Bilbao, em 31 de maio. Dias depois, em 2 de junho, o técnico Zagallo, o médico Lídio Toledo, o coordenador de seleções, Zico, e o supervisor Américo Faria anunciaram o corte de Romário em coletiva de imprensa.



A decisão gerou muita revolta do "Baixinho". Depois do corte, o jogador reclamou da "falta de paciência" da comissão. "Eles não devem ter confiado na minha recuperação", afirmou à imprensa.



Romário viria a fazer outras críticas à comissão em diversos outros momentos, destacando que não esperava ser cortado, mesmo após o diagnóstico, que detectou uma lesão até então avaliada pelo atleta como branda, sem potencial para tirá-lo da Copa.

Drama

Agora, 28 anos depois, Neymar vive um drama semelhante. O jogador foi diagnosticado com a lesão na panturrilha às vésperas do primeiro amistoso preparatório da Seleção, contra o Panamá, neste domingo (31), às 18h, no Maracanã. A tendência é que o atleta perca a estreia da Copa do Mundo contra o Marrocos, em 13 de junho.