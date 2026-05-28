Messi em ação pela ArgentinaLuis Robayo / AFP
Veja a lista de convocados
#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.— Selección Argentina (@Argentina) May 28, 2026
¡Vamos Argentina! pic.twitter.com/TW03A6xGre
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Messi em ação pela ArgentinaLuis Robayo / AFP
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Com Messi e jogador do Brasileirão, seleção argentina é convocada para a Copa
Thiago Almada, ex-Botafogo, também foi chamado
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