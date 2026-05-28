Messi em ação pela Argentina - Luis Robayo / AFP

Messi em ação pela ArgentinaLuis Robayo / AFP

Publicado 28/05/2026 19:53

Atual campeã, a Argentina divulgou, nesta quinta-feira (28), a lista com os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026 . Lionel Messi, do Inter Miami, e Flaco López, do Palmeiras, estão na relação.

Thiago Almada, que foi campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2024 com o Botafogo, também foi chamado pelo técnico Lionel Scaloni. Atualmente, o jogador defende o Atlético de Madrid. Já nomes como Acuña, Dyabala e Mastantuono não estão na lista.

A Argentina estreia na Copa do Mundo diante da Argélia, no dia 16 de junho. As duas seleções estão no Grupo J, que também conta com Áustria e Jordânia.



Veja a lista de convocados

#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.



¡Vamos Argentina! pic.twitter.com/TW03A6xGre — Selección Argentina (@Argentina) May 28, 2026

GOLEIROS: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha) e Juan Musso (Atlético de Madrid);

DEFENSORES: Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha), Nicolás Tagliafico (Lyon) Gonzalo Montiel (River), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (despediu-se recentemente do Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marselha) e Nahuel Molina (Atlético de Madrid);

MEIO-CAMPISTAS: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool) e Enzo Fernández (Chelsea);

ATACANTES: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nico González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras) e Lautaro Martínez (Inter de Milão).