Entrevista de Flaco López após a vitória do Palmeiras - Reprodução / Paramount+

Entrevista de Flaco López após a vitória do PalmeirasReprodução / Paramount+

Publicado 28/05/2026 22:59 | Atualizado 28/05/2026 23:00

"Ainda não saiu a lista oficial", disse Flaco López, depois ser questionado sobre quando descobriu que estava convocado.

O repórter Carlo Cereto, então, informou: "Saiu a lista oficial, saiu".

Na sequência, Flaco López: "Não vi, não vi ainda. Estou sabendo agora. Feliz pelo trabalho que venho fazendo. Acho que o Palmeiras foi peça fundamental. Desde o primeiro momento acreditaram em mim, no meu trabalho. Tento devolver jogo a jogo toda essa confiança que o Abel deu para mim. Feliz, cumprindo um sonho agora de disputar uma Copa com meu país. Muita coisa, muita coisa. Agora é descansar e amanhã pensar um pouquinho em tudo que vai vir" .

A lista oficial da Argentina foi divulgada minutos antes do Palmeiras entrar em campo. Com o resultado, o Alviverde chegou aos 11 pontos e avançou às oitavas de final da Libertadores como segundo colocado do Grupo F.