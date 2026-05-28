Entrevista de Flaco López após a vitória do PalmeirasReprodução / Paramount+

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São Paulo - O atacante Flaco López, do Palmeiras, descobriu em entrevista ao vivo que estava na lista de convocados da seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026. Após a vitória do Alviverde sobre o Junior Barranquilla por 4 a 1 nesta quinta-feira (28), pela Libertadores, ele concedeu conversou com a 'Paramount+' e soube da notícia.
"Ainda não saiu a lista oficial", disse Flaco López, depois ser questionado sobre quando descobriu que estava convocado.
O repórter Carlo Cereto, então, informou: "Saiu a lista oficial, saiu".
Na sequência, Flaco López: "Não vi, não vi ainda. Estou sabendo agora. Feliz pelo trabalho que venho fazendo. Acho que o Palmeiras foi peça fundamental. Desde o primeiro momento acreditaram em mim, no meu trabalho. Tento devolver jogo a jogo toda essa confiança que o Abel deu para mim. Feliz, cumprindo um sonho agora de disputar uma Copa com meu país. Muita coisa, muita coisa. Agora é descansar e amanhã pensar um pouquinho em tudo que vai vir" .
A lista oficial da Argentina foi divulgada minutos antes do Palmeiras entrar em campo. Com o resultado, o Alviverde chegou aos 11 pontos e avançou às oitavas de final da Libertadores como segundo colocado do Grupo F.