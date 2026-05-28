O zagueiro Ibañez, convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, revelou que é torcedor do Grêmio. O defensor é natural de Canela, no Rio Grande do Sul.
"Acho que todo mundo já sabe o que eu sou. Eu sou gremista, eu sou gremista", contou Ibañez, em entrevista ao site 'ge'.
Por meio das redes sociais nesta quinta-feira (28), o clube gaúcho compartilhou o vídeo da entrevista e escreveu: "É o Grêmio na Copa! Vai ter coração Tricolor pulsando por baixo da Amarelinha no Mundial. Ibañez revelou que é gremista desde criancinha e pode contar com todo o alento Imortal para trazer esse hexa!".
Ibañez ganhou destaque no cenário do futebol brasileiro no Fluminense. Ele chegou ao Tricolor ainda para a base. Depois de se destacar no time do Rio de Janeiro, se transferiu para o futebol italiano. Por lá, o zagueiro vestiu as camisas de Atalanta e Roma. Atualmente, ele defende o Al-Ahli, da Arábia Saudita.
