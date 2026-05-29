Entrevista do goleiro John, ex-Botafogo, ao canal do Nottingham Forest - Reprodução / YouTube Nottingham Forest FC

Entrevista do goleiro John, ex-Botafogo, ao canal do Nottingham ForestReprodução / YouTube Nottingham Forest FC

Publicado 29/05/2026 07:39

Rio — O goleiro John, um dos pilares do Botafogo no ano mágico de 2024, não foi convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Apesar disso, o jogador garante que tem capacidade para ser um dos escolhidos na próxima edição do Mundial, em 2030, e destaca sua torcida pela seleção brasileira na jornada rumo ao hexa.



"Eu confio no meu trabalho e já dei várias voltas por cima na minha carreira. Essa temporada passada começou muito bem para mim, com uma sequência como titular no clube e as convocações. Depois, veio a lesão e me dediquei todo dia pra voltar e estar à disposição. Consegui isso e, agora, quero retomar o caminho positivo que eu comecei a trilhar", disse, em entrevista ao 'ge'.

Após as conquistas da Libertadores e Brasileirão pelo Alvinegro, John foi contratado pelo Nottigham Forest, da Inglaterra, em 2025, onde atua desde então. No entanto, uma lesão no joelho o afastou dos gramados na reta final da preparação. "Pensando treino a treino, jogo a jogo, vou fazendo a minha história no clube para mostrar que tenho condições de vestir a camisa da Seleção e fazer parte do próximo ciclo."



O goleiro ainda comentou que vai t0rcer muito pela Seleção e demonstrou respeito à comissão técnica. "Tenho muita honra de ter participado desse ciclo em duas convocações e sempre fui tratado com enorme respeito por todos, do Ancelotti ao Taffarel, do Rodrigo Caetano a todos da comissão e funcionários", concluiu.