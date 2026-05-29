Rayan, em entrevista coletiva na Granja Comary - Reprodução / CBF TV

Rayan, em entrevista coletiva na Granja ComaryReprodução / CBF TV

Publicado 29/05/2026 11:38

Rio - Convocado por Carlo Ancelotti para disputar sua primeira Copa do Mundo, Rayan fez questão de mostrar a gratidão que sente pelo Vasco , clube no qual foi criado. Depois de se destacar, o atacante deixou o Cruz-Maltino em janeiro rumo ao Bournemouth, da Inglaterra. Por lá, rapidamente se adaptou, virou um dos principais nomes do time e chegou à seleção brasileira.

"O Vasco foi a minha segunda casa desde criança, sempre me ajudou. Estudei, joguei no salão, no campo. Fico muito feliz, os torcedores sempre me mandam mensagem. Sou muito grato por tudo", disse o jogador, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (29), na Granja Comary, em Teresópolis.

Aos 19 anos, o garoto também valorizou os preparativos para o torneio na Barreira do Vasco , comunidade onde cresceu: "Muitos estão pintando as ruas, colocando o meu rosto nos muros. É um momento de muita felicidade não só para mim, mas para todos por lá. Fico feliz demais por esse carinho".

No Grupo C, o Brasil estreia no Mundial diante de Marrocos, dia 13 de junho. Depois, terá pela frente Haiti, dia 19, e Escócia, dia 24. Antes da Copa do Mundo, a Seleção ainda fará dois amistosos preparatórios, contra Panamá e Egito, nos dias 31 de maio e 6 de junho, respectivamente.

Outras respostas de Rayan

. Sentimento de ser convocado: "É um momento de felicidade, de desfrutar. Tenho 19 anos e vou disputar uma Copa do Mundo, é para poucos. Ouvir o meu nome na lista foi um momento de felicidade não só para mim, mas para toda a minha família. Um menino que veio de comunidade. Estou muito feliz, honrado. Se Deus quiser, vamos trazer o hexa".

. Recepção dos jogadores mais experientes: "O grupo me recebeu muito bem. A brincadeira da pipa foi um momento de descontração nosso, com o Paquetá e o Bruno Guimarães. Ali, eu e Wesley éramos uma dupla. Foram três pipas para cada. Nós cortamos só uma e duas voaram. Ganharam de 2 a 1. Mas vai ter volta. Vamos dar a volta por cima (risos)".

. Como o grupo tira a pressão dos mais jovens?: "Casemiro e Danilo sempre conversam com a gente, comigo e com Endrick, que somos os mais novos do elenco. Como temos 19 anos, ainda temos muito a aprender, a trabalhar. Eles, como mais velhos, tem uma liderança muito forte. Falam para jogarmos leves, sem peso nas costas. Temos que fazer o que sabemos de melhor para ajudar".



. Em que posição vai jogar?: "Não conversei com o Ancelotti, mas acho que ele sabe que jogo nas três posições no ataque. A concorrência é grande, mas vou dar o meu melhor para aproveitar a oportunidade".



. Como a adaptação no futebol inglês colaborou para ser chamado?: "Fico muito feliz por jogar a Premier League, é o melhor campeonato do mundo. O grupo me recebeu bem, a estrutura é muito boa. No primeiro jogo, dei assistência. No segundo, fiz um gol. A bagagem é forte. Acho que foi isso que me trouxe até aqui. Fico feliz por ter colocado o clube na primeira competição europeia. Sou grato a todos".

. Personalidade em campo: "Dentro de campo acontece muita coisa. Como todos sabem, tenho uma personalidade muito forte. O que for para acontecer, vai acontecer. Vou dar o meu máximo aqui".

. O que trás das categorias de base?: "Jogo competições pela Seleção desde o sub-15, sub-17. Fui campeão sul-americano no sub-17 e no sub-20. Na base, você aprende muita coisa. O diretor da base é o Branco, ele conversava muito com a gente. Avisava que chegaríamos ao profissional com uma boa bagagem. Chego aqui com um aprendizado grande".

. Esperava ser convocado para uma Copa do Mundo tão rápido?: "Não. Há três anos, não sabia o que seria de mim. Não estava bem no Vasco. Mas, de dois anos para cá, estou bem na minha carreira. Estou fazendo gols, sendo artilheiro. Fico feliz por estar aqui com 19 anos".

. Superstições no futebol: "Desde que sou criança, entro no campo com o pé direito. Minha mãe sempre me ensinou isso".

. Como foi encontrar com Neymar?: "Foi a primeira vez que falei com ele pessoalmente. Apertei a mão dele, abracei. Fiquei muito feliz. Dei uma tremida (risos), mas estou feliz por estar com ele aqui. Torço para que se recupere logo e bem, é um pilar para a Seleção".

. Desafio é a preparação física ou mental?: "Acho que os dois. Precisamos nos preparar tanto dentro quanto fora de campo. Tem muitas pessoas que nos ajudam aqui dentro. Vamos viver o momento a cada dia, a cada treino. Temos dois amistosos. Vamos nos preparar bem. São os oito jogos das nossas vidas".