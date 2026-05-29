Gianluca Prestianni foi acusado de racismo por Vini Jr - Patricia De Mello / AFP

Gianluca Prestianni foi acusado de racismo por Vini JrPatricia De Mello / AFP

Publicado 29/05/2026 11:23 | Atualizado 29/05/2026 11:33

Rio - Ausente na lista de Lionel Scaloni para a Copa do Mundo, o atacante Gianluca Prestianni, de 20 anos, ficou de fora por conta da punição recebida devido ao episódio de ofensa racional envolvendo Vini Jr na partida entre Benfica e Real Madrid, pela Liga dos Campeões. As informações são do jornal espanhol "AS".

Prestianni recebeu uma suspensão, que o impediria de atuar nos dois primeiros jogos da Copa. Com isso, o treinador da seleção argentina, Lionel Scaloni optou por não levar o jovem por não poder utilizá-lo imediatamente.

Entenda a punição a Prestianni

A Uefa aplicou seis jogos de suspensão ao constatar que houve ofensa racista a Vini Jr, no duelo entre Benfica e Real Madrid, pela Liga dos Campeões. Três partidas são obrigatórias, sendo que ele só cumpriu uma.



As outras três estão condicionadas a um período probatório de dois anos, nos quais ele não pode cometer outros casos de ofensa racista.





O caso de ofensa racista a Vini Jr



A partida entre Benfica e Real Madrid, em 17 de fevereiro, ficou paralisada por cerca de 10 minutos por causa do protocolo antirracismo acionado pelo juiz, após denúncia do brasileiro. Após confusão na comemoração de seu gol, ele acusou Prestianni de chamá-lo de 'mono' (macaco, em espanhol), enquanto escondia a boca com a camisa.



O brasileiro ainda foi alvo de alguns torcedores do Benfica no estádio, que imitaram macaco em direção dele. Em postagem nas redes sociais, o argentino negou a acusação à época e recebeu o apoio do clube português:



"Em nenhum momento proferi insultos racistas contra o jogador Vinicius Júnior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido".



Por outro lado, Mbappé saiu em defesa do companheiro e confirmou a acusação de racismo: "Ele disse cinco vezes que Vini é um macaco. Eu, Vini e muitos jogadores do Real Madrid perdemos o controle declarou", completou.



Diante do ocorrido, a Uefa abriu uma investigação e o Real Madrid enviou provas sobre o ataque racista sofrido por Vini Jr. Inicialmente, o jogador do Benfica foi suspenso preventivamente por uma partida, no jogo de volta entre os clubes.

Depois, o órgão disciplinar da entidade considerou o caso como comportamento discriminatório e aplicou a suspensão, que agora ganha alcance mundial com a decisão da Fifa.