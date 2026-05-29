Leandro Paredes é peça importante na seleção comandada por Lionel ScaloniLuis Robayo / AFP
Argentina pode ganhar desfalque de peso para a Copa do Mundo
Meio-campista passará por exames para detectar a gravidade de um problema muscular
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Apesar de não ter sido convocado, jogador garantiu que irá torcer pela Seleção no Mundial, que começa em junho
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