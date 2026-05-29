Almada pelo Atlético de MadridDivulgação / Atletico de Madrid

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Rio - Convocado para a Copa do Mundo de 2026, o meia Thiago Almada, de 25 anos, é o grande sonho de consumo do River Plate para o segundo semestre. De acordo com informações do jornal argentino "Olé", o clube de Buenos Aires busca a contratação do apoiador.
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O River Plate entende que o meia argentino é crucial para dar um salto de qualidade na Sul-Americana, visando uma volta à Libertadores em 2027. O estafe de Almada teria sinal verde para o avanço das tratativas, e o River busca recursos financeiros para o investimento.
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A pedida do Atlético de Madrid seria de algo em torno de 20 milhões de euros (R$ 118 milhões) por 50% dos direitos econômicos. O clube espanhol desembolsou 21 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões à época) para adquirir 50% dos direitos econômicos do meia em julho do ano passado, junto ao Botafogo.
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Na atual temporada, Almada entrou em campo em 16 jogos, anotou três gols e deu um assistência. Pelo Botafogo, em 2024, ele foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Libertadores.