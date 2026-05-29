Almada pelo Atlético de MadridDivulgação / Atletico de Madrid
River Plate tenta a contratação de Thiago Almada, ex-Botafogo
Jogador, de 25 anos, atua no Atlético de Madrid
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