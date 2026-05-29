Treinador do Botafogo, Franclim CarvalhoVitor Silva / Botafogo

Rio - O treinador do Botafogo, Franclim Carvalho, de 39 anos, iniciou recentemente sua carreira na função e tem como objetivo trabalhar em seu país. Nascido em Portugal, o comandante contou que tem o desejo de dirigir um clube lusitano.
"É um objetivo, e é o meu objetivo principal, voltar a Portugal e treinar no Campeonato Português. Já tive essa possibilidade, mas estava com o Artur [Jorge] e acho que temos que ser leais', disse em conversa com a "Rádio Renascença".
O treinador afirmou que acreditava que receberia o convite neste momento, porém, o Botafogo acabou o contratando.
"Eu pensava que ia acontecer agora, que iria começar em junho, entretanto apareceu o Botafogo, esta hipótese que, como eu disse, não poderia recusar", concluiu.