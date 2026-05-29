Rio - O São Paulo avançou nas tratativas para contratar Newton, do Botafogo. O acordo seria por um empréstimo com obrigação de compra, e os valores ainda estão sendo debatidos. As informações são do jornalista André Hernan, da 'ESPN'.
O meio-campista é bem avaliado por Dorival Júnior, que aprova e faz coro pelo negócio.
Ele tem recebido poucas oportunidades de Franclim Carvalho no Glorioso. Nesta temporada, fez um gol em 17 jogos, sendo 12 entre os titulares.
Newton quase deixou o Botafogo no começo deste ano, rumo ao Santos. No entanto, as conversas, que já estavam avançadas, foram encerradas por falta de tempo hábil para selar o acordo antes que a janela de transferências fechasse.
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