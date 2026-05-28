Arthur Cabral em campo pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Arthur Cabral em campo pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 28/05/2026 18:48 | Atualizado 28/05/2026 18:49

Rio - O atacante Arthur Cabral, de 28 anos, aos poucos vem evoluindo no Botafogo. Um dos trunfos para isso é o trabalho do técnico Franclim Carvalho. O português, de 39 anos, é fã do centroavante e fez uma projeção otimista para o desempenho do atleta no Campeonato Brasileiro.

"É um atleta que nos permite esticar o jogo, porque usa bem o corpo e é forte, nos permite ser aquele primeiro apoio frontal, acrescenta muito à nossa equipe e neste momento é um jogador indispensável para nós. Tem acrescentado muito e esperemos que continue a fazer gols. Tenho a expectativa de que o Arthur faça 14, 15, 16 gols no Brasileiro", disse em entrevista à "Rádio Renascença".

Atualmente, Artur Cabral anotou quatro gols na competição. O atacante teve uma passagem apagada pelo Benfica, mas foi o suficiente para chamar a atenção de Franclim Carvalho no futebol português.

"Portugal não viu o verdadeiro Arthur Cabral. Eu, infelizmente vi, porque jogamos contra a Fiorentina quando estávamos no Braga e ele fez gol, depois jogamos contra o Benfica quando estávamos no Braga e ele fez gol [risos]. Portugal não viu o verdadeiro Arthur Cabral, eu já o conheço desde o tempo do Basel. Quando cheguei aqui, havia até a possibilidade dele sair, porque o mercado interno ainda estava aberto, mas era algo impensável perdermos o Arthur Cabral", concluiu.