Lateral do Botafogo, Alex Telles toca música de Bruno Mars no pianoReprodução/X @Botafogo

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Venezuela - Jogadores do Botafogo viveram um momento de descontração depois da vitória sobre o Caracas por 3 a 1, que garantiu ao Glorioso a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana de 2026. Com Alex Telles no piano, outros atletas cantaram a música 'When I Was Your Man', do cantor Bruno Mars.
O Glorioso enfrentou o Caracas na quarta-feira (27), na Venezuela, pela última rodada do Grupo E. O time venezuelano entrou em campo já garantido como o segundo colocado, posição que o leva aos playoffs da Sul-Americana.
O Botafogo, por sua vez, já estava classificado às oitavas de final, pois não poderia mais perder a primeira colocação. Com a vitória, chegou aos 16 pontos e assegurou a melhor campanha da fase de grupos.