Lateral do Botafogo, Alex Telles toca música de Bruno Mars no pianoReprodução/X @Botafogo
Aquela resenha depois da vitória fora de casa! Bom dia, Família Botafogo! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/JqJikv8cU7— Botafogo F.R. (@Botafogo) May 28, 2026
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Lateral do Botafogo, Alex Telles toca música de Bruno Mars no pianoReprodução/X @Botafogo
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Vídeo: com Alex Telles no piano, jogadores do Botafogo cantam música de Bruno Mars
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