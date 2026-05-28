Lateral do Botafogo, Alex Telles toca música de Bruno Mars no piano - Reprodução/X @Botafogo

Lateral do Botafogo, Alex Telles toca música de Bruno Mars no pianoReprodução/X @Botafogo

Publicado 28/05/2026 18:05

Venezuela - Jogadores do Botafogo viveram um momento de descontração depois da vitória sobre o Caracas por 3 a 1 , que garantiu ao Glorioso a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana de 2026. Com Alex Telles no piano, outros atletas cantaram a música 'When I Was Your Man', do cantor Bruno Mars.

Aquela resenha depois da vitória fora de casa! Bom dia, Família Botafogo! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/JqJikv8cU7 — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 28, 2026

O Glorioso enfrentou o Caracas na quarta-feira (27), na Venezuela, pela última rodada do Grupo E. O time venezuelano entrou em campo já garantido como o segundo colocado, posição que o leva aos playoffs da Sul-Americana.

O Botafogo, por sua vez, já estava classificado às oitavas de final, pois não poderia mais perder a primeira colocação. Com a vitória, chegou aos 16 pontos e assegurou a melhor campanha da fase de grupos.