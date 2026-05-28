Danilo em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo.
"A dúvida é porque o Danilo tem muitos clubes interessados nele. Sabemos que, depois da pausa para a Copa do Mundo, vai ser muito difícil conseguir segurar o Danilo. Mas precisam chegar propostas que agradem ao clube. Um jogador da dimensão do Danilo não é barato, não é qualquer clube que tem capacidade para pagar. Não tenho dúvidas de que é um jogador para atuar nos maiores clubes da Europa", disse Franclim, em entrevista à Rádio Renascença, de Portugal.
Flamengo e Palmeiras demonstraram interesse na contratação do atleta. Recentemente, o volante pediu para ficar fora de uma partida por "motivos pessoais", mas o jogador soma 12 jogos no Brasileirão. Caso entrasse em campo novamente, atingiria o limite de partidas permitido para defender outra equipe na competição nacional. O atleta também foi afastado dos treinos do Botafogo e não participou das duas últimas rodadas da Copa Sul-Americana.
Além dos clubes brasileiros, o Manchester United, da Inglaterra, também manifestou interesse no jogador. O futebol europeu é a prioridade do atleta na próxima janela de transferências.
No total, Danilo entrou em campo em 41 partidas pelo Botafogo e anotou 11 gols. O Alvinegro contratou o volante junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, em julho de 2025, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época). Ele tem contrato até junho de 2029.
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