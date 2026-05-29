Joaquín Correa no jogo contra o Caracas, na última quarta-feira (27)Vítor Silva / Botafogo

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Rio — O atacante Joaquín Correa, do Botafogo, entrou de titular contra o Caracas na última quarta-feira (27), pela Copa Sul-Americana, e foi o melhor em campo, com um gol e duas assistências. O jogador, que vem sendo uma opção de Franclim Carvalho no banco de reservas, pode receber mais oportunidades começando as partidas.

O argentino atingiu a marca de dois gols e quatro assistências em 16 jogos no ano. Ele chegou a ganhar chances de titular sob o comando de Martín Anselmi, mas está apresentando seu melhor futebol com o treinador português.

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Joaquín Correa chegou ao Alvinegro no meio de 2025, na janela de transferências do Mundial de Clubes. Ele teve apenas dois gols em 25 partidas disputadas no ano passado.

Agora, ele busca aproveitar o bom momento. O Botafogo volta a campo para enfrentar o Bahia neste sábado (30), às 17h30, na Arena Fonte Nova.