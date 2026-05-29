Rio — O atacante Joaquín Correa, do Botafogo, entrou de titular contra o Caracas na última quarta-feira (27), pela Copa Sul-Americana, e foi o melhor em campo, com um gol e duas assistências. O jogador, que vem sendo uma opção de Franclim Carvalho no banco de reservas, pode receber mais oportunidades começando as partidas.
O argentino atingiu a marca de dois gols e quatro assistências em 16 jogos no ano. Ele chegou a ganhar chances de titular sob o comando de Martín Anselmi, mas está apresentando seu melhor futebol com o treinador português.
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