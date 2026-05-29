Kadir é jogador do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Kadir é jogador do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/05/2026 15:06 | Atualizado 29/05/2026 18:14

Rio - Kadir vem chamando a atenção do futebol saudita. O Al-Qadsiah manifestou interesse na contratação do atacante do Botafogo e fará uma oferta de 6 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões na cotação atual) pelo jogador. A informação é do site 'ge'

Além do clube saudita, outros clubes estão de olho no centroavante. O Glorioso aguarda uma proposta oficial para seguir adiante com a negociação.

O panamenho não foi incluído na lista da seleção para disputar a Copa do Mundo, mas estará com a delegação nos amistosos preparatórios, contra Brasil, República Dominicana e Bósnia.

Na temporada, Kadir soma duas assistências em 18 partidas pelo Botafogo, sendo sete como titular. O próximo compromisso do Glorioso será contra o Bahia, pela 18 rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será neste sábado (30), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.