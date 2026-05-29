Rossi em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Rossi em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/05/2026 15:19

Rio - O Besiktas, da Turquia, oficializou o interesse na contratação do goleiro Rossi. De acordo com informações do jornalista Son Düdük, a proposta que chegou ao Flamengo foi de 5 milhões de euros (algo em torno de R$ 29,55 milhões).

Os valores estariam distantes do que o Flamengo deseja para negociar o argentino. O Rubro-Negro teria pedido algo em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 53,19 milhões) pelo goleiro.

Apesar do momento ruim, Rossi segue com a confiança de Leonardo Jardim. O goleiro falhou contra o Athletico-PR e o Palmeiras, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, foi poupado contra o Cusco, na Libertadores, mas continua como titular.

"Já falamos sobre esta situação no jogo contra o Athletico. É um jogador que teve protagonismo ano passado, mantém a confiança, continua com o mesmo treinador de goleiros. Se eu trouxesse um treinador de goleiros poderia dizer que mudou a estratégia, mas é uma questão de momentos. Querermos que ele se recupera o mais rápido porque queremos o goleiro no seu melhor", disse Leonardo Jardim.

Rossi chegou ao Flamengo no final de 2023 e entrou em campo em 173 partidas. Ele foi conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e três Campeonatos Cariocas. O seu contrato vai até dezembro de 2027.