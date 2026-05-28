Carrascal também foi multado em R$ 10 mil pelo lance - Gilvan de Souza / Flamengo

Carrascal também foi multado em R$ 10 mil pelo lanceGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/05/2026 14:19

Rio - Jorge Carrascal, meia-atacante do Flamengo, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quinta-feira (28), com uma suspensão de três jogos. A sanção se deu em virtude da falta cometida em cima do zagueiro Murilo, do Palmeiras, que custou um cartão vermelho ao colombiano, na derrota do último sábado (23). O meia também será multado em R$ 10 mil.

Carrascal foi enquadrado pelo Tribunal no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da prática de "jogada violenta" caracterizada por "atuação temerária ou com uso de força excessiva, ainda que sem intenção de causar dano ao adversário". A punição poderia variar de uma a seis partidas.

O meia colombiano cumprirá a suspensão nas partidas contra o Coritiba, neste sábado (30), e contra Chapecoense e São Paulo, após a pausa para a Copa do Mundo. O Flamengo prometeu recorrer à decisão, com um pedido de absolvição ou pena de mínima de um jogo, por acreditar que "o que está pesando é a reincidência e não a conduta em si", como disse o advogado do clube.

O camisa 15 rubro-negro já foi expulso em outras duas oportunidades nesta temporada, contra o Fluminense, no Brasileiro, e contra o Corinthians, na Supercopa Rei, e ambas foram levadas a julgamento no STJD.

Leonardo Jardim foi absolvido

O treinador Leonardo Jardim também foi julgado nesta quinta (28), mas foi absolvido. O comandante foi enquadrado no artigo 258 do CBJD, que trata de "infração disciplinar cometida por atletas, treinadores ou membros da comissão técnica que desrespeitam a equipe de arbitragem ou reclamam desrespeitosamente contra suas decisões".

A denúncia foi feita em virtude de uma fala do técnico, após a derrota para o Palmeiras, na qual ele declarou que "é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo", e que o juiz "apita sempre para a mesma cor". Com isso, o Tribunal considerou que Jardim atacou a honra do árbitro Davi de Oliveira Lacerda.

Porém, no julgamento, a defesa do Rubro-Negro apresentou uma declaração em vídeo, na qual o comandante afirmou que, na verdade, a fala foi "uma resposta irônica" àquela divulgada pelo Palmeiras antes do jogo — que, segundo ele, se tratava de uma tentativa de influenciar a arbitragem. Com isso, o Tribunal aceitou a justificativa e o absolveu da denúncia.

Por fim, ainda na manhã desta quinta (28), o massagista rubro-negro Fernando Munhoz foi supenso e multado em R$15 mil por ameaça ao juiz da partida. O Mais Querido também sofreu multa de R$ 45 mil pelo arremesso de objetos na direção do time palmeirense e pela confusão após o gol de Paulinho.