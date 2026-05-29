Vitão no jogo contra o Cusco, na última terça-feira (26), no Maracanã - Adriano Fontes / Flamengo

Vitão no jogo contra o Cusco, na última terça-feira (26), no MaracanãAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 29/05/2026 08:07





"Estamos vindo de uma derrota, então é importante dar essa resposta já na próxima partida. Mesmo com os desfalques, o Flamengo tem um elenco muito forte, com jogadores de muita qualidade. Temos muitas opções exatamente para momentos como esses. O Coritiba é um adversário forte, vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, mas vamos para o Maracanã neste sábado em busca dos três pontos e para nos aproximarmos da liderança, que é o nosso objetivo", disse, em entrevista ao 'Lance!'.



LEIA MAIS: Atletas da base do Flamengo treinam com profissionais antes de jogo contra Coritiba Rio — O zagueiro Vitão, do Flamengo, analisou o duelo contra o Coritiba deste sábado (30), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O jogador destacou a importância da partida, devido ao resultado negativo no último jogo pelo torneio, contra o Palmeiras, e falou das opções no elenco rubro-negro, desfalcado pelos convocados à Copa do Mundo."Estamos vindo de uma derrota, então é importante dar essa resposta já na próxima partida. Mesmo com os desfalques, o Flamengo tem um elenco muito forte, com jogadores de muita qualidade. Temos muitas opções exatamente para momentos como esses. O Coritiba é um adversário forte, vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, mas vamos para o Maracanã neste sábado em busca dos três pontos e para nos aproximarmos da liderança, que é o nosso objetivo", disse, em entrevista ao 'Lance!'.

O defensor, titular na vitória sobre o Cusco por 3 a 0 na última terça-feira (26), também comentou sobre o Flamengo ter tido a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores.



"O elenco sabia da importância de fazer uma primeira fase positiva. Ter uma das melhores campanhas era uma meta nossa, e conseguimos alcançá-la. Enfrentamos altitude, jogos difíceis fora de casa, mas, mesmo assim, o time conseguiu fazer o que se espera dele. Mas não pode parar por aqui. Temos a fase de mata-mata no restante do ano e precisamos seguir no mesmo ritmo para chegar ao nosso objetivo final", concluiu.