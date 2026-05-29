Vitão no jogo contra o Cusco, na última terça-feira (26), no MaracanãAdriano Fontes / Flamengo
"Estamos vindo de uma derrota, então é importante dar essa resposta já na próxima partida. Mesmo com os desfalques, o Flamengo tem um elenco muito forte, com jogadores de muita qualidade. Temos muitas opções exatamente para momentos como esses. O Coritiba é um adversário forte, vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, mas vamos para o Maracanã neste sábado em busca dos três pontos e para nos aproximarmos da liderança, que é o nosso objetivo", disse, em entrevista ao 'Lance!'.
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"O elenco sabia da importância de fazer uma primeira fase positiva. Ter uma das melhores campanhas era uma meta nossa, e conseguimos alcançá-la. Enfrentamos altitude, jogos difíceis fora de casa, mas, mesmo assim, o time conseguiu fazer o que se espera dele. Mas não pode parar por aqui. Temos a fase de mata-mata no restante do ano e precisamos seguir no mesmo ritmo para chegar ao nosso objetivo final", concluiu.
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