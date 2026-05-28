Lateral-direito Daniel Sales em treino desta quinta-feira (28) - GIlvan de Souza / Flamengo

Lateral-direito Daniel Sales em treino desta quinta-feira (28)GIlvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/05/2026 17:38

Rio — O técnico Leonardo Jardim, do Flamengo, puxou jogadores do sub-20 para treinar com os profissionais, visando o jogo contra o Coritiba, neste sábado (30), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O movimento acontece no momento em que o Rubro-Negro está sem os convocados para a Copa do Mundo.



A informação é do 'ge'. As atividades contaram com as presenças de jovens como o lateral-direito Daniel Sales, os zagueiros João Victor e Daniel Carvalho, o lateral-esquerdo Johnny, o volante Kaio Nobrega, o meia Sayago e o atacante Joshua. O treinador pode variar as opções da base ao longo dos dias.



O Flamengo quer aproveitar a pausa da Copa para analisar quais garotos podem ser aproveitados na equipe principal. Além disso, o clube trabalha com a ideia de rejuvenescer o elenco principal, e além de contratar jogadores com idades menores, aproveitar os atletas do sub-20 também surge como uma alternativa.

Confira os convocados do Flamengo

Alex Sandro (Brasil)

Danilo Luiz (Brasil)

Léo Nannetti (Brasil)

Léo Pereira (Brasil)

Lucas Paquetá (Brasil)

Jorge Carrascal (Colômbia)

Gonzalo Plata (Equador)

Giorgian De Arrascaeta (Uruguai)

Guillermo Varela (Uruguai)

Nico De La Cruz (Uruguai)