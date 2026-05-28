Lateral-direito Daniel Sales em treino desta quinta-feira (28)GIlvan de Souza / Flamengo
A informação é do 'ge'. As atividades contaram com as presenças de jovens como o lateral-direito Daniel Sales, os zagueiros João Victor e Daniel Carvalho, o lateral-esquerdo Johnny, o volante Kaio Nobrega, o meia Sayago e o atacante Joshua. O treinador pode variar as opções da base ao longo dos dias.
O Flamengo quer aproveitar a pausa da Copa para analisar quais garotos podem ser aproveitados na equipe principal. Além disso, o clube trabalha com a ideia de rejuvenescer o elenco principal, e além de contratar jogadores com idades menores, aproveitar os atletas do sub-20 também surge como uma alternativa.
Confira os convocados do Flamengo
Danilo Luiz (Brasil)
Léo Nannetti (Brasil)
Léo Pereira (Brasil)
Lucas Paquetá (Brasil)
Jorge Carrascal (Colômbia)
Gonzalo Plata (Equador)
Giorgian De Arrascaeta (Uruguai)
Guillermo Varela (Uruguai)
Nico De La Cruz (Uruguai)
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