Rossi em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Rossi em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/05/2026 17:20

Rio - O goleiro Agustin Rossi, de 30 anos, não vive seu melhor momento no Flamengo, porém, o argentino está sendo observado por clubes do exterior. De acordo com informações do portal turco "Orta Çizgi", o Besiktas tem interesse no atleta e deverá fazer uma proposta em breve.

A equipe turca estaria disposta a investir algo em torno de 7 milhões de euros (R$ 41,3 milhões) na contratação do goleiro. Porém, o valor de mercado de Rossi seria em torno de 10 milhões de euros (R$ 59 milhões).

Apesar do momento ruim, Rossi segue com a confiança de Leonardo Jardim. O goleiro falhou contra o Athletico-PR e o Palmeiras, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, foi poupado contra o Cusco, na Libertadores, mas continua como titular.

"Já falamos sobre esta situação no jogo contra o Athletico. É um jogador que teve protagonismo ano passado, mantém a confiança, continua com o mesmo treinador de goleiros. Se eu trouxesse um treinador de goleiros poderia dizer que mudou a estratégia, mas é uma questão de momentos. Querermos que ele se recupera o mais rápido porque queremos o goleiro no seu melhor", disse Leonardo Jardim.

Rossi chegou ao Flamengo no final de 2023 e entrou em campo em 173 partidas. Ele foi conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e três Campeonatos Cariocas. O seu contrato vai até dezembro de 2027.