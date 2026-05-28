Thiago Rodrigues em treino no FlamengoReprodução/ @Thiago44

Mais artigos de O Dia
O Dia
Ex-goleiro do Flamengo, Thiago Rodrigues relembrou a falha na final da Copa do Brasil de 2017, contra o Cruzeiro. Em entrevista ao 'ge', o atleta falou sobre o peso do erro na época e lamentou a lesão que o tirou do jogo da volta.
"Ninguém consegue lidar com o erro, com o peso que teve, de uma forma natural. Na hora eu não senti tanto. Eu tinha esperança de jogar o segundo jogo e iria. O treinador tinha me chamado e avisado que eu jogaria os dois jogos do Brasileiro e depois a final", disse.
"Só que eu já estava com muita dor na mão, fui fazer os exames e fraturei o escafoide. Eles até perguntaram se eu não conseguiria aguentar até depois da final, e eu falei que não, porque colocaria em risco não só a mim, como também o departamento médico e o elenco, se acontecesse alguma coisa de novo", completou.
Leia mais: Vídeo: com Alex Telles no piano, jogadores do Botafogo cantam música de Bruno Mars

Na ocasião, o goleiro substituía Diego Alves, que estava lesionado. No duelo contra o time mineiro, a equipe carioca vencia por 1 a 0, com gol de Lucas Paquetá. No entanto, aos 38 minutos do segundo tempo, Thiago espalmou a bola para frente, e ela sobrou nos pés de Arrascaeta, que atuava pelo Cruzeiro na época, para empatar o jogo.

No jogo da volta, no Mineirão, com Alex Muralha na titularidade, o duelo terminou em 0 a 0, com vitória da Raposa nos pênaltis por 5 a 3.

Revelado pelo Flamengo, Thiago recebeu mais oportunidades no time principal em 2017. Naquela temporada, disputou 19 partidas pelo Rubro-Negro: 11 pelo Campeonato Brasileiro, uma pela Copa Sul-Americana, quatro pela Copa do Brasil e três pelo Campeonato Carioca. Pelo clube carioca, conquistou dois títulos estaduais antes de ser emprestado ao Atlético-GO, no início de 2019. Ele também atuou pelo América-MG.

Em 2020, o goleiro se transferiu para o Estoril, de Portugal, onde conquistou a segunda divisão nacional. Desde então, permaneceu no futebol português por cinco anos, com passagens também por Arouca e Torreense, antes de retornar ao Brasil para defender o Joinville, clube que defende atualmente.