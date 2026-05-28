Thiago Rodrigues em treino no Flamengo - Reprodução/ @Thiago44

Thiago Rodrigues em treino no FlamengoReprodução/ @Thiago44

Publicado 28/05/2026 18:37

Ex-goleiro do Flamengo, Thiago Rodrigues relembrou a falha na final da Copa do Brasil de 2017, contra o Cruzeiro. Em entrevista ao 'ge', o atleta falou sobre o peso do erro na época e lamentou a lesão que o tirou do jogo da volta.

"Ninguém consegue lidar com o erro, com o peso que teve, de uma forma natural. Na hora eu não senti tanto. Eu tinha esperança de jogar o segundo jogo e iria. O treinador tinha me chamado e avisado que eu jogaria os dois jogos do Brasileiro e depois a final", disse.

"Só que eu já estava com muita dor na mão, fui fazer os exames e fraturei o escafoide. Eles até perguntaram se eu não conseguiria aguentar até depois da final, e eu falei que não, porque colocaria em risco não só a mim, como também o departamento médico e o elenco, se acontecesse alguma coisa de novo", completou.