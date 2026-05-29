Lançamento do Flamengo tem cores da seleção brasileira - Reprodução / Instagram @paparazzorubronegro

Lançamento do Flamengo tem cores da seleção brasileiraReprodução / Instagram @paparazzorubronegro

Publicado 29/05/2026 15:01

Rio - Em clima de Copa do Mundo, o Flamengo e a fornecedora Adidas lançaram uma camisa comemorativa com as cores do Brasil, em homenagem à Seleção. O uniforme começou a ser vendido nas lojas oficiais e no site do clube nesta sexta-feira (29).

A cor predominante da camisa é o amarelo, como de costume na seleção brasileira. Detalhes como as mangas, a gola e as três listras, tradicionais em peças da fornecedora, são verdes, com traços em branco. O escudo do Flamengo e o logo da Adidas, por outro lado, foram feitos em azul.

O preço dos modelos masculino e feminino do novo lançamento comemorativo é R$ 279,99. Enquanto isso, o valor da peça infantil é R$ 249,99. O Mais Querido já lançou seus uniformes para esta temporada — salvo a terceira camisa, que deve ser anunciada nos próximos meses — e não deve vestir a nova "amarelinha" em partidas oficiais.

Na última Copa do Mundo, em 2022, o Flamengo já havia lançado uma camiseta comemorativa, com as cores da seleção brasileira. Nesta edição, o Rubro-Negro tem ainda mais motivos para torcer pelo Brasil no Mundial, já que conta com quatro representantes entre os convocados: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá.

Veja a nova camisa do Flamengo