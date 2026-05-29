Abel Ferreira em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (28) - Reprodução / YouTube

Abel Ferreira em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (28)Reprodução / YouTube

Publicado 29/05/2026 09:15





"Se vocês prestarem atenção, meus clubes sempre venderam muitos jogadores. O Palmeiras tem que ganhar títulos, é muito difícil formar e ganhar. Vocês não veem isso no Flamengo, no Atlético-MG, no Botafogo, mas vê isso no Palmeiras. É preciso paciência para insistir", afirmou.



LEIA MAIS: Jogador da seleção brasileira revela o time do coração O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, voltou a citar o Flamengo em coletiva de imprensa. Após vencer o Junior Barranquilla por 4 a 1 nesta quinta-feira (28), garantindo a vaga na próxima fase da Libertadores, o treinador foi perguntado sobre o seu papel em potencializar jogadores e destacou como essa é uma missão difícil. Então, ele mencionou adversários do futebol brasileiro."Se vocês prestarem atenção, meus clubes sempre venderam muitos jogadores. O Palmeiras tem que ganhar títulos, é muito difícil formar e ganhar. Vocês não veem isso no Flamengo, no Atlético-MG, no Botafogo, mas vê isso no Palmeiras. É preciso paciência para insistir", afirmou.

Abel falou do exemplo de Flaco López. O jogador foi incluído na lista final de convocados da Argentina para a Copa do Mundo. "Posso falar do Flaco, mas falo de outros. Minha função é potencializar os ativos do Palmeiras, quanto valiam quando foram comprados e quanto valem hoje."



Tanto o clube paulista quanto o Flamengo vão descobrir seus adversários nas oitavas de final da Libertadores no sorteio que acontecerá nesta sexta-feira (29), ao meio-dia, na sede da Conmebol, em Luque, Paraguai.