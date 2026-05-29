Jogadores do Fluminense comemoraram e mostraram alívio com classificação na Libertadores - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Jogadores do Fluminense comemoraram e mostraram alívio com classificação na LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 29/05/2026 07:00

divisor de águas para voltar à boa fase, mas não será fácil. A campanha ruim do Fluminense na fase de grupos da Libertadores gerou uma pressão que o elenco teve enorme dificuldade de lidar. Nervosismo, muitos erros e atuações ruins ajudaram a minar a confiança dos jogadores ao longo do último mês, mas a classificação às oitavas de final é encarada no Tricolor como um

Com a possibilidade de ir para a parada da Copa do Mundo com o alívio de seguir vivo na luta pelo bicampeonato continental, a expectativa é de recuperação do bom futebol de antes da sequência ruim a partir do fim de abril. E há uma série de fatores apontados pelo grupo que podem contribuir para essa retomada.



Um deles é a possível chegada de reforços para o segundo semestre, como já admitiu Luis Zubeldía, que identificou as carências no elenco. Hulk é o primeiro nome confirmado e chega com a expectativa de dar um novo peso ao ataque tricolor.

Além disso, a vontade de vencer e a experiência do atacante de 39 anos são vistas como outros pontos que podem contribuir a um grupo que falhou nos momentos decisivos da temporada.



"Hulk é grande jogador, não nem o que falar dele. Ele me apressava para jogar, é um cara que veio para somar, energia positiva, está ajudando todo mundo, os atacantes. Deu certo para a gente classificar e ele vai poder estar com a gente nas oitavas", disse Martinelli, revelando que o companheiro cobrava a classificação ao elenco.



O que o Fluminense precisa melhorar em período de treinos



Outra questão importante é o tempo para trabalhar. Com a maratona de jogos em meio à pressão por resultados, o Fluminense viu o trabalho de Zubeldía esfarelar e se perder. A esperança é que agora, com um período de um mês e meio de treinos e de descanso, o time se reencontre taticamente e fisicamente para voltar a pressionar o adversário e a fazer jogadas trabalhadas.



"Acho que é normal, às vezes o time oscila. A gente acabou, em alguns momentos, pecando um pouco. E acho que a gente vai encaixar novamente, vai criando confiança novamente de todos os jogadores. Vamos ter bastante dias para treinar, vai ser importante, vamos dar uma enxida na caixa novamente porque tem sido muito desgastante. É ajustar e recuperar bem os jogadores", completou o volante.



A confiança, aliás, foi um tema comum entre os jogadores. Guga também foi outro a citar essa questão, ao lembrar que o time jogou pressionado pelo início ruim na Libertadores.



"A gente sabe da qualidade do nosso grupo e que não era para passar tanto sofrimento assim, mas tenho certeza que é para nos preparar para algo melhor. O sentimento é de dever cumprido, que a gente possa voltar a ter confiança, porque no momento difícil perde um pouco essa confiança de jogar, de arriscar um pouco mais dentro das partidas. Que a gente possa estar mais fortalecido na volta das competições para conquistar grandes coisas", afirmou.



Defesa tricolor é uma das principais preocupações



Outro ponto de muita importância a trabalhar até as oitavas da Libertadores é a fragilidade defensiva. O Tricolor chegou a 10 jogos seguidos sofrendo gol e conta com os zagueiros cometendo muitos erros, assim como outros jogadores atrás. Os cruzamentos para a área, inclusive, são o ponto mais fraco da equipe.



"Importante a gente usufruir dessa parada, não fugir do que precisa ser corrigido e que precisa melhorar. Já vivi isso duas vezes e, na sequência, consegui conquistar títulos, em 2013 e 2014, quando usamos muito bem essa parada das Copas no Cruzeiro. Observar tudo, melhorar, ter humildade e, cada vez mais, saber que o segundo turno de todas competições serão diferentes. Temos que estar preparados", avaliou Fábio.