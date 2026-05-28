Martinelli deu a assistência para o gol de Hércules em vitória do Fluminense na Libertadores - Lucas Merçon / Fluminense FC

Martinelli deu a assistência para o gol de Hércules em vitória do Fluminense na LibertadoresLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 28/05/2026 16:00

a previsão era de retorno apenas após a Copa do Mundo, mas o volante trabalhou duro para estar em condições de ajudar o time a se classificar na Libertadores. E conseguiu, ao ser um dos melhores em campo na Martinelli voltou ao Fluminense pouco mais de um mês depois de sofrer uma grave lesão na coxa esquerda. O tempo de recuperação surpreendeu, já que, masde ajudar o time a se classificar na Libertadores. E conseguiu, ao ser um dos melhores em campo na vitória por 3 a 1 sobre o Deportivo La Guaira.

Liberado para treinos no campo há duas semanas, ele até tentou ficar à disposição ainda mais cedo, no jogo decisivo contra o Bolívar, na quinta rodada. Mas o departamento médico e a comissão técnica entenderam que ele ainda não estava pronto, diagnóstico que mudou para quarta-feira (27).



"Quando falaram que eu só voltava depois da Copa, eu estava ansioso, queria jogar. Tentei voltar contra o Bolívar, mas não consegui, não estava apto ainda para estar no time. Eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, à minha família que me ajudou muito em casa me dando força todo dia, e a todos os fisioterapeutas, médicos, pessoal da preparação física também,. Fizeram um grande trabalho comigo", afirmou.



E o esforço valeu a pena, assim como a aposta do Fluminense em ter seu principal volante em campo. Martinelli contribuiu com uma assistência para o segundo gol, de Hércules, e ainda foi responsável por alguns passes em profundidade, o que não vinha acontecendo durante sua ausência.



Além disso, teve 93% de precisão nos passes e foi responsável pela saída de bola da defesa para o ataque. A falta de ritmo ainda pesou, mas ainda assim o volante teve papel vital para dar uma outra dinâmica no meio de campo de um time que se perdeu desde sua lesão, em 23 de abril, contra o Operério-PR, pela Copa do Brasil.



"Estou muito feliz. Foi um mês difícil para mim, ficar fora nenhum jogador gosta. Mas deu tudo certo, consegui me recuperar bem, pude ajudar o Fluminense e conseguimos o nosso objetivo", comemorou.