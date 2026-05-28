Equipe titular do Fluminense na vitória sobre o Deportivo La Guaira - Lucas Merçon / Fluminense FC

Equipe titular do Fluminense na vitória sobre o Deportivo La GuairaLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 28/05/2026 12:03

receberá 1,25 milhão de dólares (cerca de R$ 6,32 milhões) de premiação por ter avançado da fase.

O Fluminense manteve vivo o sonho do bicampeonato, e a classificação para as oitavas de final da Libertadores também reforçará as finanças. Afinal,por ter avançado da fase.

Além desse dinheiro, o Tricolor garantiu outro 1,6 milhão de dólares (R$ 8,5 milhões) nos grupos. Esse valor refere-se a 1 milhão de dólares pela participação mais 680 mil dólares pelas vitórias até aqui.



Ou seja, o Fluminense poderia ter ganhado muito mais se tivesse feito uma campanha melhor do que o segundo lugar com apenas oito pontos. Como cada vitória garantia 340 mil dólares, deixou de arrecadar 1,36 milhão de dólares (R$ 6,87 milhões) com os tropeços contra Independiente Rivadávia (duas vezes, ao perder em casa por 2 a 1 e empatar em 1 a 1 fora), Bolívar (na derrota por 2 a 1 na altitute) e Deportivo La Guaira (empate em 0 a 0 na Benezuela).



Quanto o Flu pode ganhar se chegar às quartas da Libertadores

A partir das oitavas de final da Libertadores, a Conmebol não dará mais prêmio por vitórias, apenas por classificação. Quem avançar para as quartas de final garantirá mais 1,7 milhão de dólares (R$ 8,6 milhões).