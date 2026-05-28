Equipe titular do Fluminense na vitória sobre o Deportivo La GuairaLucas Merçon / Fluminense FC
Fluminense garante premiação milionária com classificação na Libertadores
Tricolor, entretanto, deixou de ganhar mais dinheiro por causa da campanha ruim na fase de grupos
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Canobbio abre mão de se apresentar ao Uruguai para ser decisivo no Fluminense
Atacante pediu para jogar partida decisiva que garantiu a classificação do Tricolor na Libertadores
Zubeldía avalia fase de grupos e relembra 'previsão' após classificação do Fluminense
Tricolor garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores
Fluminense vence o La Guaira, conta com tropeço do Bolívar e avança na Libertadores
Tricolor chegou aos oito pontos e ficou com a segunda posição do Grupo C
Alisson inicia transição no Fluminense e fica perto de voltar a jogar
Volante, porém, é dúvida para o jogo contra o Cruzeiro, no próximo domingo (31)
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