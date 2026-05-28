Hulk em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Hulk em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 28/05/2026 18:41

Rio - Contratado pelo Fluminense para o segundo semestre, o atacante Hulk, de 39 anos, deve ter sua estreia adiada. Por conta de um compromisso do Bragantino, pela Sul-Americana, a partida entre o Tricolor e o clube carioca marcada para o dia 22 de julho pode mudar de data.

A equipe do interior paulista ficou em segundo lugar no seu grupo da Sul-Americana, com isso irá disputar os playoffs da competição. A fase irá acontecer entre 21 e 30 de julho. Com isso, o duelo contra o Fluminense deverá ser adiado.

A partida aconteceria no Maracanã e seria o cenário perfeito para Hulk fazer sua estreia. Agora, a tendência é que o primeiro jogo do camisa 7 aconteça contra o Grêmio, em Porto Alegre, no final de semana seguinte (25 ou 26/07).

Hulk chegou ao Fluminense depois de atuar o primeiro semestre pelo Atlético-MG. No total, em 2026, ele disputou 22 jogos, marcou 5 gols e distribuiu 3 assistências. O atacante assinou até o fim do ano que vem.