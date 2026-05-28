Hulk em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Estreia de Hulk deve ser adiada e ocorrer longe do Maracanã
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