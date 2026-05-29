Fabrício e Meyran prometem duelo de alto nível na estreia do Connect Heroes - (Foto: Divulgação)

Fabrício e Meyran prometem duelo de alto nível na estreia do Connect Heroes (Foto: Divulgação)

Publicado 29/05/2026 09:00

O encontro entre Fabrício Andrey e Meyram Maquiné será a principal atração da primeira edição do Connect Heroes, evento marcado para o dia 11 de julho, no Hotel Grand Hyatt, na cidade do Rio de Janeiro. O duelo coloca frente a frente dois atletas acostumados aos grandes palcos do jiu-jitsu e do grappling internacional.



A proposta do Connect Heroes é aproximar o fã dos bastidores dos atletas. A transmissão será feita gratuitamente pelo canal Connect Cast no YouTube, plataforma que acumula cerca de 35 milhões de visualizações nos últimos 12 meses. A cobertura contará com entrevistas, bastidores e vídeos especiais apresentando as histórias por trás dos duelos do card principal.



Na última semana, atletas do card participaram de um media day voltado à produção do material promocional do evento. Os conteúdos já começaram a ser divulgados no perfil oficial do Connect Heroes no Instagram (https://www.instagram.com/connectheroes/.) e fazem parte da estratégia de apresentação da organização ao público.