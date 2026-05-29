Fabrício e Meyran prometem duelo de alto nível na estreia do Connect Heroes (Foto: Divulgação)

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O encontro entre Fabrício Andrey e Meyram Maquiné será a principal atração da primeira edição do Connect Heroes, evento marcado para o dia 11 de julho, no Hotel Grand Hyatt, na cidade do Rio de Janeiro. O duelo coloca frente a frente dois atletas acostumados aos grandes palcos do jiu-jitsu e do grappling internacional.

A proposta do Connect Heroes é aproximar o fã dos bastidores dos atletas. A transmissão será feita gratuitamente pelo canal Connect Cast no YouTube, plataforma que acumula cerca de 35 milhões de visualizações nos últimos 12 meses. A cobertura contará com entrevistas, bastidores e vídeos especiais apresentando as histórias por trás dos duelos do card principal.

Na última semana, atletas do card participaram de um media day voltado à produção do material promocional do evento. Os conteúdos já começaram a ser divulgados no perfil oficial do Connect Heroes no Instagram (https://www.instagram.com/connectheroes/.) e fazem parte da estratégia de apresentação da organização ao público.
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Campeão mundial da IBJJF, campeão europeu e vencedor do ADCC Trials Brasil, Fabrício Andrey chega ao evento como um dos atletas mais populares do cenário atual do grappling. Conhecido pelo estilo agressivo e pelas lutas movimentadas, ele destacou o histórico que possui com o adversário.

“Hoje eu acho que sou um dos atletas mais assistidos do jiu-jitsu. Nunca lutei com ele no no-gi, apenas de kimono, então isso traz muitas memórias das guerras que a gente já teve no tatame”, afirmou Fabrício Andrey.

Do outro lado estará Meyram Maquiné, bicampeão mundial, campeão europeu e dono de resultados expressivos em disputas absolutas. Reconhecido pela intensidade e pelo ritmo forte imposto nas lutas, ele também ressaltou a longa trajetória de confrontos contra Fabrício.

“Hoje eu estou vivendo uma fase incrível da minha vida após conquistar tudo no kimono. Eu e o Fabrício viemos de muitas guerras. Acho que já lutamos cinco ou seis vezes”, disse Meyram Maquiné.