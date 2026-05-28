Sul Fluminense International Cup leva Jiu-Jitsu de alto nível até Vassouras (Foto: Reprodução)
Secretário de Esportes de Vassouras, James Bernardes celebrou o retorno da CBJJD ao município e destacou a importância do torneio para a cidade. “A expectativa é a melhor possível. Vassouras vive um grande momento no esporte e receber o Sul Fluminense International Cup reforça ainda mais esse posicionamento da nossa cidade como referência esportiva no interior do estado. É o esporte unindo pessoas, famílias e oportunidades”, afirmou.
Segundo James, a cidade vem se preparando em conjunto com a CBJJD, UniVassouras e demais setores para oferecer uma estrutura de alto nível. “O impacto é enorme. O esporte movimenta hotéis, restaurantes, comércio, turismo e fortalece a imagem de Vassouras como cidade do esporte. Além disso, inspira nossos jovens atletas e cria um ambiente positivo para toda população”, disse o secretário, que também ressaltou o papel social do Jiu-Jitsu na formação de crianças e adolescentes.
"O Jiu-Jitsu é uma ferramenta extraordinária de transformação social. Ele ensina disciplina, respeito, controle emocional, superação e responsabilidade. Muitos jovens encontram no esporte um caminho de propósito e pertencimento. O tatame muitas vezes salva vidas silenciosamente. Através do esporte, o jovem aprende a cair e levantar, dentro e fora da luta. E isso tem um impacto direto nas famílias, nas comunidades e no futuro da cidade".
Coordenador de Jiu-Jitsu da UniVassouras, o professor faixa-preta Vitor Rocha também projetou um grande campeonato após o sucesso da Copa Vassouras em 2025. “A expectativa não poderia ser melhor. O evento do ano passado trouxe benefícios enormes para a cidade, movimentando turismo, gastronomia e rede hoteleira. Agora, receber uma confederação como a CBJJD eleva ainda mais o nível da competição e da estrutura”, destacou.
Vitor revelou ainda que a escolha da CBJJD para a parceria foi fruto de uma análise cuidadosa. “Fizemos um estudo detalhado e praticamente todos os professores e academias foram unânimes em indicar a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo. Hoje as academias estão lotadas e só se fala no Sul Fluminense International Cup em Vassouras. A organização, estrutura e valorização dos atletas fazem toda diferença”, afirmou.
Outro ponto destacado pelo professor foi o impacto direto do campeonato no crescimento do Jiu-Jitsu na região. Segundo ele, diversas academias e projetos sociais ganharam novo fôlego após a realização dos eventos. “O impacto social é enorme. Muitas academias voltaram a crescer, projetos ganharam força e o número de crianças praticando Jiu-Jitsu aumentou muito. A própria UniVassouras possui projetos de extensão voltados para jovens através do esporte”, explicou.
Com disputas previstas do kids ao master e inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br, o Sul Fluminense International Cup chega cercado de expectativa para consolidar Vassouras de vez no circuito dos grandes eventos esportivos do estado. A tendência é de casa cheia na Arena Sombrão, reunindo atletas, famílias e amantes da arte suave em mais um grande capítulo da temporada 2026 da CBJJD.
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