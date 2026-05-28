Sul Fluminense International Cup leva Jiu-Jitsu de alto nível até Vassouras - (Foto: Reprodução)

Sul Fluminense International Cup leva Jiu-Jitsu de alto nível até Vassouras (Foto: Reprodução)

Publicado 28/05/2026 12:00 | Atualizado 28/05/2026 16:59

O calendário da CBJJD segue em expansão em 2026 e a próxima parada será histórica. Marcado para o dia 27 de junho, na Arena Sombrão, da UniVassouras, o Sul Fluminense International Cup promete transformar Vassouras em um dos grandes centros do Jiu-Jitsu no interior do Rio de Janeiro. Cercado por expectativa e com inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br, o evento reunirá atletas de diversas regiões do estado em uma competição que já movimenta academias, professores e o comércio local.



Secretário de Esportes de Vassouras, James Bernardes celebrou o retorno da CBJJD ao município e destacou a importância do torneio para a cidade. “A expectativa é a melhor possível. Vassouras vive um grande momento no esporte e receber o Sul Fluminense International Cup reforça ainda mais esse posicionamento da nossa cidade como referência esportiva no interior do estado. É o esporte unindo pessoas, famílias e oportunidades”, afirmou.



Segundo James, a cidade vem se preparando em conjunto com a CBJJD, UniVassouras e demais setores para oferecer uma estrutura de alto nível. “O impacto é enorme. O esporte movimenta hotéis, restaurantes, comércio, turismo e fortalece a imagem de Vassouras como cidade do esporte. Além disso, inspira nossos jovens atletas e cria um ambiente positivo para toda população”, disse o secretário, que também ressaltou o papel social do Jiu-Jitsu na formação de crianças e adolescentes.



"O Jiu-Jitsu é uma ferramenta extraordinária de transformação social. Ele ensina disciplina, respeito, controle emocional, superação e responsabilidade. Muitos jovens encontram no esporte um caminho de propósito e pertencimento. O tatame muitas vezes salva vidas silenciosamente. Através do esporte, o jovem aprende a cair e levantar, dentro e fora da luta. E isso tem um impacto direto nas famílias, nas comunidades e no futuro da cidade".