Duas disputas de cinturão agitam o LFA 234 (Foto: Divulgação)
Na luta principal, Lucas Fernando colocará em jogo o cinturão mundial dos meio-pesados (até 93 kg) diante de Leon Soares. A luta coprincipal terá em disputa o cinturão interino dos leves (até 70 kg). Atual campeão, Jefferson Nascimento, o “Toddynho”, defenderá o posto contra o uruguaio Gian Maurente em um duelo internacional que também coloca em jogo a invencibilidade do brasileiro.
O evento terá transmissão em português ao vivo pelo canal ESPN Knockout, disponível no Disney+ Premium. O card principal começa às 21h, com exibição em toda a América Latina, incluindo Brasil, México e Caribe. Algumas lutas preliminares selecionadas serão transmitidas gratuitamente pelo LFA Fight Network no YouTube.
A expectativa é de casa cheia em Cajamar. Todos os ingressos disponibilizados gratuitamente pela organização foram esgotados antecipadamente. Em parceria com a Prefeitura de Cajamar e o Fundo Social de Solidariedade do município, a entrada para o evento será garantida mediante a troca do ingresso retirado online por um pacote de absorvente feminino. Todo o material arrecadado será destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade social.
Esta será a 12ª edição do LFA realizada no município paulista, em parceria com a Prefeitura de Cajamar e o Fundo Social de Solidariedade da cidade. O evento conta com apresentação da Monster Energy.
“Cajamar já se tornou uma casa para o LFA no Brasil. Precisamos agradecer ao prefeito Kauãn Berto, ao secretário de Esportes Afonso Barbosa e ao ex-prefeito Danilo Joan por acreditarem no esporte e criarem oportunidades para atletas brasileiros disputarem um dos maiores eventos de MMA do mundo”, afirmou Rafael Feijão, vice-presidente do LFA na América do Sul.
Confira abaixo o card completo do evento:
LFA 234
Ginásio do Polvilho, Cajamar, SP
Sexta-feira, 29 de maio de 2026
Card principal
Título mundial peso meio-pesado: Lucas Fernando vs. Leon Soares
Título interino peso leve: Jefferson Nascimento vs. Gian Maurente
Peso-galo: Matheus Soares vs. Edson dos Anjos
Peso leve: Juliano Prescendo vs. Leonardo Cavalheiro
Peso combinado: Cassio Barao vs. Joao Souza
Peso-pena: Icaro Brito vs. Edgar Oliveira
Card preliminar
Peso-mosca: Ivan Alves vs. Lincon Santos
Peso-pena: Eduardo Dutra vs. Stefan Magalhães
Peso médio: Douglas da Lapa vs. Emerson Richard
Peso médio: Gustavo Rocha vs. Maicon Patrício
Peso-mosca: Jean Sevalho vs. Douglas da Silva
Peso médio: Felipe Rosa vs. Celito Nascimento
Peso-palha: Laryssa Leila vs. Laisa Silva
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