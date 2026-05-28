Duas disputas de cinturão agitam o LFA 234 - (Foto: Divulgação)

Duas disputas de cinturão agitam o LFA 234 (Foto: Divulgação)

Publicado 28/05/2026 15:00 | Atualizado 28/05/2026 16:33

O LFA 234 está confirmado para esta sexta-feira (29), no Ginásio do Polvilho, em Cajamar, em São Paulo, com duas disputas de cinturão como principais atrações da noite. A organização realizou nesta quinta-feira a pesagem oficial do evento, e os quatro atletas envolvidos nas lutas por título superaram o desafio da balança sem utilizar a libra de tolerância, regra obrigatória em disputas de cinturão.



Na luta principal, Lucas Fernando colocará em jogo o cinturão mundial dos meio-pesados (até 93 kg) diante de Leon Soares. A luta coprincipal terá em disputa o cinturão interino dos leves (até 70 kg). Atual campeão, Jefferson Nascimento, o “Toddynho”, defenderá o posto contra o uruguaio Gian Maurente em um duelo internacional que também coloca em jogo a invencibilidade do brasileiro.