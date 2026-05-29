Rio — O atacante Adson, do Vasco, chegou a seis participações em gols na temporada, após marcar duas vezes e dar uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Barracas Central, na última quarta-feira (27), pela Copa Sul-Americana. O jogador confirma o bom momento e atinge a sua melhor marca desde que chegou ao Cruz-Maltino.
A outra atuação decisiva do atletas no ano foi contra o Olimpia, também pelo torneio continental, quando fez um gol e duas assistências.
Adson, que chegou ao clube em 2024, consolida a boa fase após meses difíceis. Ele sofreu uma fratura na tíbia durante um treino em julho de 2025 e ficou fora de combate o restante da temporada, retornando apenas no último mês de janeiro. Aos poucos, ele conquistou seu espaço e vem crescendo sob o comando de Renato Gaúcho.
O jogador tem 25 anos. Ele foi revelado pelo Corinthians em 2021 e ainda teve uma passagem curta pelo Nantes, da França, no segundo semestre de 2023, antes de chegar ao Gigante da Colina.
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